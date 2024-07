Hoje é o Dia do Biquíni e não há nada melhor do que uma praia para celebrar esta criação. Partilhamos três destinos, selecionados pela Porta da Frente Christie's. Na Costa Vicentina, Cascais e Comporta, o sol, o mar e a tranquilidade unem-se para criar experiências inesquecíveis, quer para quem apenas quer sentir a brisa do mar, quer para quem procura um estilo de vida de requinte.

Cascais: o encanto da Riviera Portuguesa

Conhecida pela sua elegância e charme, a vila de Cascais é o destino ideal para quem deseja desfrutar do melhor que o verão e Portugal têm a oferecer. A harmonia entre as suas praias e a vila, rica em história e cultura, combina o tradicional com o contemporâneo, oferecendo uma diversidade de atividades e serviços de excelência. Cascais tem sido, ao longo dos anos, um dos destinos mais procurados por quem valoriza uma vida sofisticada junto ao mar.

Praia de Cascais créditos: Divulgação

Comporta, o tesouro do litoral português

Situada a cerca de uma hora de Lisboa, a Comporta é reconhecida pelas suas vastas praias e pinhais, tendo vindo a conquistar o coração de quem valoriza a privacidade e a proximidade com a natureza. Contando com uma atmosfera relaxante aliada a uma paisagem natural única, a Comporta tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade enquanto destino de luxo, sublinhando o seu potencial como um dos mais desejados refúgios costeiros em Portugal

Costa Vicentina e a sofisticação da natureza

Localizada no sudoeste de Portugal, a Costa Vicentina é um verdadeiro refúgio para os amantes da natureza: as suas praias, envoltas por falésias e água cristalina pela Mãe Natureza, oferecem um cenário perfeito para dias de lazer ao sol. Além da beleza natural, a Costa Vicentina proporciona uma qualidade de vida singular, onde o ritmo é ditado pela serenidade do ambiente, sendo, portanto, um destino emergente que tem vindo a atrair cada vez mais a atenção de quem procura um retiro tranquilo com um toque de exclusividade.