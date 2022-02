A partir de hoje, a Delta Air Lines volta a voar regularmente entre o aeroporto Humberto Delgado em Lisboa e o aeroporto internacional John F. Kennedy em Nova Iorque. "Este serviço vai funcionar cinco vezes por semana antes de aumentar para uma operação diária em abril, sendo, a partir de 2 de junho próximo, complementado com um voo sazonal diário direto de/para Boston", anunciou esta manhã a transportadora área norte-americana em comunicado.

"Ambos os serviços oferecem aos clientes mais opções de destinos nos Estados Unidos da América, graças a conexões convenientes através dos hubs da Delta em Nova Iorque e em Boston", refere o documento. "A Delta vai oferecer 14 voos semanais entre Portugal e os Estados Unidos da América este verão, oferecendo 430 lugares por semana no pico da estação, incluindo 50 lugares diários na Delta One [o segmento premium da transportadora]", esclarece ainda a companhia.

"À medida que as restrições pandémicas vão sendo levantadas, antecipamos taxas de ocupação recorde entre Portugal e os Estados Unidos da América este verão, numa altura em que os clientes começam novamente a explorar o mundo", admite mesmo Nicolas Ferri, vice-presidente da Delta Air Lines para a Europa, Médio Oriente, África e Índia (EMEAI). "Com duas rotas e novos produtos e experiências a bordo, a estamos a oferecer algo a todos os clientes que voam de/para Portugal e estamos ansiosos por contribuir para a contínua recuperação do setor do turismo do país este verão", refere o executivo.

"O regresso de uma das maiores companhias aéreas norte-americanas a Lisboa é um sinal importante da retoma gradual do tráfego aéreo. Depois de quase dois anos de ausência, exceto por um breve período o verão passado, este regresso, muito aguardado, permitirá a recuperação da conectividade do aeroporto de Lisboa com o mercado americano, reforçando a importância que Portugal tem vindo a assumir", regozija-se Francisco Pita, diretor comercial da Vinci Airports.