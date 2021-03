O nome Cartier é incontornável no mundo das joias de luxo e as suas lojas são conhecidas pela sua decoração distinta. Para quem deseja ter o mesmo requinte em casa, a marca vai leiloar nos próximos dias algumas das suas peças icónicas de mobiliário.

A primeira venda será física, a 3 de março, e uma venda online, Cartier at Home, que decorre de 1 a 8 de março. Ambos os leilões vão ter à venda peças da marca que são demonstrativas do classicismo francês, assim como revelam o bom gosto de Louis Cartier e da sua diretora artística, Jeanne Toussaint.

Entre as peças que vão a leilão destacam-se uma consola em madeira dourada Luís XVI, com um valor estimado de 15.000-20.000 euros; uma grande mesa plana de estilo Luís XV com laca europeia e um motivo chinês com um preço estimado de 3.000-5.000 euros. E um espelho de madeira dourada Luís XV que poderá custar entre 3.000-8.000 euros.

Pode contar ainda com peças dos anos 40 e 50, assim como peças que vieram das lojas Cartier de Paris e Milão.

Ao todo são 240 peças que vão a leilão e acessíveis ao público em geral. Os lucros da venda revertem para a Cartier Philanthropy Foundation, que ajuda a melhorar as condições de vida de países subdesenvolvidos.

Faça uma visita virtual a toda a coleção.

Louis Cartier era conhecido pelo seu estilo neoclássico que se refletia na decoração das lojas no mundo inteiro. Quando entre 1930 e 1970, Jeanne Toussaint tomou os comandos da marca, passou a notar-se um toque mais feminino e contemporâneo.