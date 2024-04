O parque temático será lar de mais de 40 experiências e atrações originais com a temática do Real Madrid, oferecendo a todos os visitantes a oportunidade exclusiva de se sentirem mais próximos dos seus heróis do futebol.

Desde visitar os balneários dos jogadores do Real Madrid e explorar o santuário secreto que guarda os troféus vencedores do clube, a desfrutar de atrações emocionantes, espetáculos de entretenimento e, no topo, a primeira montanha-russa de madeira da região e a mais alta montanha-russa de diversões do mundo - os visitantes têm a possibilidade de viver uma aventura inesquecível.

Os adeptos podem ainda explorar uma coleção de produtos oficiais e de merchandising do clube no Real Madrid World, onde são convidados a personalizar as camisolas do clube e outros objetos colecionáveis para celebrar o futebol à maneira do Real Madrid.

"O Dubai Parks and Resorts é o primeiro destino de parques temáticos a nível mundial a anunciar uma grande parceria com o Real Madrid.", afirma, em comunicado, Fernando Eiroa, Diretor Executivo da Dubai Holding Entertainment, acrescentando que o complexo apresenta "aventura única que nunca foi feita ou vista antes.".

O Real Madrid World está aberto de domingo a quinta-feira das 12h00 às 21h00 e sexta e sábado das 12h00 às 22h00. Famílias, adeptos do Real Madrid, bem como entusiastas de parques temáticos de todas as idades são convidados a explorar as suas três principais zonas: Avenida dos Campeões, Praça da Celebração e Avenida das Estrelas, com cada uma a prestar homenagem ao Melhor Clube do Século XX pela FIFA.

Entre as 40 atrações do Real Madrid World, destacam-se a “Hala Madrid Coaster”, a primeira montanha-russa de madeira da região que encapsula as emoções da jornada do Real Madrid com as Taças Europeias, mas também o Stars Flyer, com 460 pés de altura, sendo a montanha-russa mais alta do mundo com um passeio icónico e com adrenalina dedicado às estrelas do Real Madrid.

A White Hearts é uma exposição que celebra o passado, presente e futuro do clube, oferecendo várias experiências aos visitantes. A experiência interativa destaca os valores do clube e transforma qualquer hóspede num 'Madridista'.

A Bernabéu Experience é uma interpretação teatral que oferece aos adeptos acesso exclusivo ao balneário, ao centro do campo e a um santuário secreto que guarda as 14 Taças Europeias de futebol e as 11 Taças Europeias de basquetebol - os espaços sagrados dentro do estádio Santiago Bernabéu em Madrid, Espanha.

A Wave – La Ola é uma montanha-russa familiar que transporta os hóspedes para os assentos sagrados do estádio e abraça os adeptos leais que se levantam, aplaudindo com força pela sua equipa favorita.

O Campo de Treino La Fábrica é um parque infantil para visitantes de todas as idades, com muitas bolas de futebol e equipamento de treino miniatura para as crianças praticarem os seus melhores remates e treinarem como as estrelas.

Já a Fábrica dos Sonhos trata-se de um simulador virtual que leva os hóspedes numa jornada cheia de surpresas, onde a magia que torna o Real Madrid especial ganha vida.

O Real Madrid World conta ainda com a atração “Mãos ao Alto!”, uma torre que convida os hóspedes a erguer a Taça da Vitória junto com a equipa.

O parque disponibiliza também campos de treino e programas de futebol, onde os hóspedes com idade igual ou superior a 6 anos são convidados a participar numa experiência que combina aprendizagem, trabalho de equipa e diversão, começando com uma sessão de aquecimento, seguida pela aprendizagem de alguns truques básicos, terminando com a participação num pequeno jogo baseado em equipas para mostrar as suas habilidades.

Além de espaços de alimentação, como o Hala Madrid Restaurant, o Real Madrid World oferece ainda mais de 15 conjuntos diários de espetáculos para os seus visitantes.

O passe diário para visitar o Real Madrid World está disponível online ou na entrada por AED 295 (cerca de 75 euros).