Noite de jogos

Uma noite de jogos em família é uma excelente ideia para fazer por videochamada. Desde jogos de perguntas a charadas ou uma boa sessão de STOP, existem opções fáceis de adaptar à distância. Para os mais tecnológicos, jogos online como o Skribbl.io ou o Among Us também conseguem gerar muitas gargalhadas. Basta puxar pela imaginação!

Clube do livro

Estar entre quatro paredes deixa algum espaço para colocar a leitura em dia. Esta atividade ainda se pode tornar mais divertida se houver alguém com quem trocar impressões ao longo da semana. Eis o pretexto perfeito para formar um clube do livro por videochamada! Além de encorajar a ler mais, ganham-se boas recomendações.

Jantar à luz das velas

Saudades de um divertido jantar entre amigos e família? Esse ritual não tem de acabar! Ao início da noite, marque uma hora e reúna o grupo em volta da mesa, virtualmente. Nos dias em que lhe apeteça ser mais criativo, até pode cozinhar em conjunto com os seus, num verdadeiro duelo de masterchefs.

Sessão de cinema

Ver um filme à distância transformou-se num clássico de pandemia. Se tem um filme em lista de espera há séculos, não adie mais. Ligue a alguém e embarque numa aventura cinematográfica. Aplicações como o Teleparty ou o Netflix Party facilitam estes momentos, estando sincronizadas com plataformas de streaming. Mesmo que não adore conversar durante uma sessão, é sempre bom ter companhia.

Hora da festa

Seja para assinalar um aniversário ou mesmo sem qualquer pretexto, sabe sempre bem ir a uma festa. Ainda que esteja cada um em sua casa, é possível continuar a celebrar e passar algumas horas de diversão. Escolher um tema que defina as indumentárias e os jogos da noite ajuda a transformar a chamada no evento do mês!