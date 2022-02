O Dia dos Namorados aproxima-se nada melhor para celebrar este dia do que concertos à luz das velas, em Lisboa e no Porto, que poderão ser a prenda ideal para quem procura marcar a efeméride com um espetáculo que prima pelo seu ambiente mágico.

O Candlelight tem inclusivamente sido, por todo o mundo, palco de vários pedidos de casamento.

Dado que a data se celebra a uma segunda-feira, partilhamos aqui algumas sugestões que decorrem perto desta data, podendo o Dia dos Namorados antecipar-se ou estender-se na semana, para uma celebração num dia em que exista maior predisposição para assistir a um evento ao final do dia.

Em Lisboa

Bossa Nova à luz das velas

No sábado, dia 12 de fevereiro, com duas sessões disponíveis, às 19:30 e 21:30, no Altis Grand Hotel. Os grandes clássicos da Bossa Nova fazem parte do programa do concerto, com a duração de 60 minutos.

Tributo a Frank Sinatra à luz das velas

Na quinta-feira, dia 17 de fevereiro, as Cavalariças do Pestana Palace serão palco de dois concertos de tributo a um dos maiores artistas de todos os tempos. As sessões decorrem às 19:30 e 21:30 e os bilhetes podem ser adquiridos pelo valor inicial de 15 euros.

No Porto

O melhor de Vivaldi à luz das velas

Um clássico nunca desilude e, no dia 10 de fevereiro, o Pestana Palácio do Freixo, com a sua soberba vista sobre o rio Douro, recebe dois concertos Candlelight onde serão interpretadas algumas das mais reconhecidas obras de Vivaldi.

Às 19:30 ou 21:30, com a interpretação do Quarteto de Cordas ‘Quarteto Intempus’.

Bossa Nova à luz das velas

No dia 16 de fevereiro, o Ateneu Comercial do Porto recebe duas sessões de um concerto Candlelight onde serão interpretados alguns clássicos da Bossa Nova, incluindo ‘Com açúcar com afeto’, de Chico Buarque, ou ‘Chega de saudade’, de Tom Jobim.

As sessões decorrem às 19:30 e 21:30 e os bilhetes podem ser adquiridos pelo valor inicial de 15 euros.

O melhor do gospel à luz das velas

Também no dia 10 de fevereiro, o Ateneu Comercial do Porto será palco de um concerto interpretado pelo Coro de Gospel Gogospel, com duas sessões disponíveis, às 19:30 e 21:30. Bless The Lord e Make Me Stronger são algumas das canções que fazem parte do programa deste concerto intimista à luz das velas.