Como é que correu o "Concerto no Pasto" da MARO?

O concerto superou todas as expectativas. A reação das vacas, o facto de estarem relaxadas, de se aproximarem, de estarem no campo, completamente relaxadas, é impressionante e pode ser visto no vídeo completo do "Concerto no Pasto" da MARO.

Qual é que tem sido o feedback do público?

Tem sido muito positivo. Acima de tudo, daquilo que já saiu, o feedback que nos têm dado é que se vê uma conexão e amor sincero entre a MARO e os animais que é muito bonito de se ver.

descobrimos que gostam de música calma, abaixo de 100 batimentos por minuto.

Como é que chegaram à escolha da MARO?

Esta campanha parte do insight muito verdadeiro de um estudo da Universidade de Leicester em 2001, que concluiu que as vacas gostam de música e se sentem relaxadas com estas. O senhor Eduardo e outros dos nossos 140 produtores certificados pelo Programa de Vacas Felizes, também colocam música na ordenha para ouvirem e descobriram que as vacas ficam muito mais relaxadas nesses momentos. Então, decidimos descobrir qual era o estilo musical preferido das vacas e fomos para os Açores replicar a experiência e descobrimos que gostam de música calma, abaixo de 100 batimentos por minuto.

E, na realidade, é muito giro de se ver. Elas aproximam-se e interagem com a música, são muito curiosas. O nome da MARO surge porque há alinhamento entre os valores da marca e os dela. É uma artista portuguesa de renome internacional, que está em ascensão, que tem um timbre muito especial e que tem uma conexão com a natureza, com os animais. Ela gostaria de ter sido bióloga ou veterinária. Não havia outro nome possível para este concerto tão inusitado e tão inédito que aconteceu nos Açores.

O concerto também vem no decorrer da vossa campanha "Fazer o bem, bem feito"? Pode nos falar um bocado sobre esta campanha?

Sim, a assinatura da Terra Nostra é "Fazer o bem, bem feito". E, efetivamente, o programa Leite de Vacas Felizes, que vai fazer 10 anos em 2025, assenta em quatro pilares: Fazer o bem aos produtores, fazer o bem às pessoas, fazer o bem ao planeta e fazer o bem aos animais.

A campanha, que deu o lançamento do programa Leite Vacas Felizes, portanto, a Ilha das Vacas Felizes, a Música das Vacas Felizes foi em 2016. Achámos que era a altura de voltar a falar sobre o bem-estar animal, de relembrar aquilo que está no centro e no coração da marca, que são os Açores, os nossos produtores e vacas felizes.

Decidimos combinar estas três coisas oferecendo às vacas aquilo que nós acreditamos que só a Terra Nosta poderia fazer que é oferecer um concerto com o estilo musical preferido delas nos Açores, com o nosso produtor, Eduardo, que representa os nossos 140 produtores.

Concerto no Pasto MARO e o produtor Eduardo créditos: Divulgação

somos parceiros para que tenham uma produção melhor para a sua ilha, para o planeta e para os seus animais

Para além deste projeto que tem como base a conclusão do estudo de que a música beneficia os animais, têm outros neste sentido?

O programa Leite de Vacas Felizes tem mais de 100 critérios, não só de bem-estar animal, mas de boas práticas de produção, de descarbonização. Há uma data de projetos que nós temos do programa Leite Vacas Felizes que estão em cima da mesa, desde a produção biológica nos Açores à agricultura regenerativa. Nós temos um projeto piloto a nível mundial de agricultura regenerativa que está a acontecer nos Açores e que é mais um passo que a marca tem feito desde o lançamento do programa Leite Vacas Felizes em 2015 e o lançamento do biológico em 2020. Ou seja, a marca tem estado a desafiar os produtores, que na realidade, são pessoas que já trabalhavam na lavoura, como nós chamamos, os seus pais e, em alguns casos, os seus avós. Nós não ensinamos nada aos nossos produtores, na realidade, nós permitimos e somos parceiros para que tenham uma produção melhor para a sua ilha, para o planeta e para os seus animais.

E estão previstas novas campanhas de comunicação para breve?

Em termos de comunicação, nós tivemos o ecodesign em maio, em que nós reduzimos a nossa embalagem e reduzimos em 20 toneladas o material de embalagem que colocamos no planeta, nas nossas fatias da marca Terra Nostra.

A seguir, tivemos o lançamento do TikTok Terra Nostra, que está a ser um sucesso gigante, com criadores de conteúdo que têm imensas visualizações. É diretamente dos Açores para o mundo e mostra o dia a dia das vacas felizes. Tivemos agora esta campanha.

Em 2025, queremos convidar todos os portugueses a celebrarem os 10 anos numa grande festa do programa Leite Vacas Felizes, que vai acontecer para o ano. Vamos convidar os portugueses e os nossos produtores e agradecer-lhes da forma espetacular que tem sido esta parceria que eles têm embarcado connosco em promover o bem-estar animal, a defesa do planeta e das pessoas.

O que é que se pode antecipar sobre a celebração?

Vai ser uma celebração de Norte a Sul, mas claro que, sendo a marca Terra Nostra uma marca dos Açores, o epicentro e a festa vai acontecer nas ilhas. Vamos ter muitas surpresas.