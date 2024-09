O concerto intimista e, com certeza, memorável vai acontecer no pasto do Senhor Eduardo, um produtor certificado de leite do Programa Leite de Vacas Felizes Terra Nostra e estrela das redes sociais da empresa.

Nas redes sociais da marca, os utilizadores podem acompanhar os preparativos para o inusitado espetáculo e ver o produtor procurar descobrir o estilo de música preferido das suas vacas.

É na sequência da descoberta que MARO irá dar um concerto para os animais e recriar a música das Vacas Felizes durante o espetáculo no pasto açoriano. A artista também vai apresentar as músicas do seu álbum "Hortelã".

Em conversa com MARO, ficamos a saber que o convite "foi uma surpresa incrível, porque sempre tive interesse em fazer algo que envolvesse animais, com os quais tenho uma ligação muito forte. Quando surgiu a oportunidade de juntar essa paixão aos concertos, que também são uma grande parte de mim, foi impossível recusar".

"Vai ser uma experiência única, tanto para mim quanto para as vacas! Vou sozinha com a minha guitarra, o que já torna a situação bastante intimista, e vai ser interessante ver como é que as vacas vão reagir à minha música e à minha voz", partilhou MARO com o SAPO Lifestyle. "Nunca fiz nada assim antes, o que torna tudo ainda mais especial e entusiasmante", acrescentou.

A campanha "Concerto no Pasto" da Terra Nostra (TN) surge no âmbito da missão da marca que é a de "Fazer O bem, bem feito". Este ano, a empresa de lacticínios, que procura promover a sustentabilidade animal, decidiu dar música às suas Vacas Felizes que pastam 365 dias por ano livres nos campos açorianos.

Para MARO, que gostaria de ter sido bióloga, este concerto é uma forma de unir duas das suas grandes paixões: a música e os animais. "Realmente sempre tive um grande amor pela natureza e por animais em geral, e este concerto será uma forma de conectar com essa parte de mim, que continua a existir. Não podia ser mais especial".

De acordo com estudos científicos, citados pela TN, as vacas reagem positivamente à música, especialmente em contextos de produção leiteira, onde melodias suaves, como sinfonias de Beethoven, podem aumentar a produção de leite em até 3% devido à redução do stress.

Já as músicas com menos de 100 batidas por minuto têm um efeito tranquilizante, resultando em comportamentos mais calmos, como maior tempo de ruminação e descanso, segundo uma descoberta da Universidade de Leicester.

No âmbito da campanha, a Terra Nostra está a oferecer quatro bilhetes duplos através de um sorteio. Quem quiser se habilitar a ganhar um dos bilhetes, terá de comprar um produto Terra Nostra Fatias e submeter a participação no site da campanha.