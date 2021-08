Em oito hectares de propriedade a estenderem nos campos alentejanos, a dois passos de Évora, não faltam argumentos para uns dias de paz antes de findo o verão e já com sabor a outono. Para complementar a estada, o Convento do Espinheiro, unidade hoteleira, apresenta regularmente um calendário de atividades fora e dentro de portas. Setembro não é exceção com vinhos, cozinha, património e música em destaque.

A 4 de setembro, o Bar Claustro, apresenta música ao vivo com Pedro Peças. Segue-se-lhe, a 12 de setembro, uma visita a Évora com a manhã de domingo na companhia da guia certificada Marie Hélène. O périplo, gratuito para os hóspedes do hotel, vai percorrer os segredos mais bem guardados de Évora. A inscrição é necessária, os lugares são limitados.

No sábado, 18 de setembro, o momento de tertúlia apresentará vinhos alentejanos na adega do Convento, lugar onde se guardam os néctares da casa. A prova contará com orientação da escanção do Convento do Espinheiro.

Convento do Espinheiro/O Apartamento

Ainda no que à mesa respeita, no sábado, 25 de setembro (16h00), o Hall da Cisterna, vai receber um workshop a pensar na estação do ano que se avizinha com os “Sabores de Outono - Compotas”. Após a recolha de frutas e bagas silvestres no seu melhor ponto de maturação, os participantes na ação partem para a preparação das compotas. No final, cada participante levará, para além dos frascos de compota, um conjunto de receitas e saberes.

Domingo, 26 de setembro, a antecipar o Dia Mundial do Turismo, o Convento do Espinheiro oferece uma visita guiada à cidade de Évora e à unidade hoteleira. A visita à cidade tem início às 10h00 com a presença da guia Marie Hélène, seguindo-se-lhe a visita ao Convento do Espinheiro com início pelas 12h00 com o Historiador Francisco Bilou. Para participar na visita é necessária inscrição no hotel.

Informações e reservas pelo telefone 266 788 200 ou e-mail reservations@conventodoespinheiro.com