Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos 5 exposições para visitar de norte a sul

"Beyond, Between, Here and There" em Bragança

Bragança | exposição temporária | 3.ª a Dom.: 10h-18.30h | M/0

Como um teatro de memórias, que se vai desvendando ao visitante sob a aparência de fragmentos perdidos, a obra de Magdalena Kleszynska materializa-se a partir de múltiplas formas e tem profundas relações com a história e o tempo.

Pensados e produzidos especificamente para esta exposição a partir de uma residência artística, cada objeto carrega uma história de vida, do mesmo modo que cada ser humano carrega um fragmento da humanidade.

Marionetas Contemporâneas: Criações e Discurso

Porto | exposição temporária | 4.ª a 6.ª: 14h-18h, sáb., dom.: 11h-13h, 14h-18h | M/0

"Marionetas Contemporâneas: Criações" e discursos é a nova exposição do Museu das Marionetas do Porto, que segue o conceito base do Museu das Marionetas do Porto, assumindo a relação teatro/museu, a criação de espetáculos e a exposição das peças.

Dela fazem parte peças emblemáticas da companhia (Miséria, Vai no Batalha, Óscar, História da Praia Grande, entre outras), e novos espaços criados a pensar em novas dinâmicas com o público.

Do Chapéu e do Leque: Função e Simbolismo

São João da Madeira | exposição temporária | 3.ª a 6.ª.: 9h-18h, sáb.: 10h-18h, dom.: 10.30h-18h | M/0

Pela primeira vez, as coleções do Museu da Chapelaria e do Museu Nacional do Traje reúnem-se numa exposição que procurará apresentar alguns dos mais singulares e requintados leques, chapéus, toucados e acessórios de cabeça de mulher, homem e criança usados em todo o mundo.

Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao Século XXI

Lisboa | exposição temporária | 3.ª a dom.: 10h-18h | M/0

Entre olhares históricos e contemporâneos, na exposição Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao século XXI, no Museu de Lisboa, recua-se até à época medieval para descobrir hortas no coração da cidade (Praça da Figueira, Rossio, Martim Moniz). Mas também se perspetiva o futuro através das mais recentes técnicas à nossa disposição para construir e manter uma horta urbana, resiliente e sustentável.

Longe dos olhos, mas perto do coração

Azeitão | exposição temporária | 2.ª a 6.ª: 9h-12.30h, 14h-17.30h, Sáb.: 14h-18h | M/0

Postais de editores nacionais e estrangeiros da Coleção Américo Ribeiro estão reunidos na exposição "Longe dos Olhos mas Perto do Coração", em Azeitão. A mostra inclui postais circulados e não circulados do início do século XX.

