Com o objetivo de ajudar os consumidores a entenderem as suas faturas da água, a Selectra- empresa especializada na comparação de tarifas - dá dicas de como pode poupar nas suas contas da água e luz ao mesmo tempo.

Como posso poupar água e energia de forma simultânea?

1. Escolha dispositivos que sejam eficientes a nível hídrico e energético

De certo que já ouviu falar da importância em adquirir eletrodomésticos de eficiência energética A, mas sabia que a escolha dos sistemas de casa de banho também pode ter um enorme impacto no seu consumo diário de energia e água?

Um exemplo disso são as torneiras de eficiência hídrica e energética que ao impedirem o aquecimento da água sempre que não é requerido, permite a poupança de ambos os recursos!

2. Utilize as máquinas de lavar na sua capacidade máxima

Opte pelos programas “ECO” das máquinas de lavar roupa e loiça, utilizando-as apenas quando estiverem completamente cheias. Desta maneira, evita que sejam gastos litros de água apenas para lavar 1 ou 2 peças, e rentabiliza a quantidade de energia gasta.

3. Evite os programas com pré-lavagem

A não ser que as peças estejam visivelmente sujas, não é necessário pré-lavar nem a sua roupa, nem as loiças. Os programas de lavagem normal são suficientemente potentes para deixarem as peças limpas e sem nódoas, e apenas gastam os recursos hídricos e energéticos necessários para essa atividade.

4. Tome duches mais curtos e com água a temperaturas mais baixas

Se esta ideia podia parecer aliciante naqueles dias de calor intenso, não tem esse mesmo efeito agora que o Verão está a acabar... Porém, continua a ser um truque essencial quando o objetivo é economizar, isto porque quanto maior é a temperatura, maior vai ser o consumo de energia.

5. Instale sensores de humidade nos sistemas de rega automáticos

Instalou um sistema de rega automático no jardim? Não se preocupe! Este pode ser um excelente aliado para poupar nas suas faturas, desde que bem utilizado.

Ao usar este sistema consegue controlar o período de tempo que a água está a ser utilizada, no entanto não consegue perceber se o seu uso está a ser eficiente. É aqui que entram então os sensores de humidade, uma vez que detetam o nível de humidade no solo e só ativam a rega automática quando se considera necessário.