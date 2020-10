Embora não seja uma tradição portuguesa, o Halloween tem angariado fãs nacionais ao longo dos anos e é comum, no dia 31 de outubro, que miúdos e graúdos se juntem pelas ruas e até mesmo se mascarem.

Este ano tal não será possível, mas ninguém diz que tem de ignorar esta data. Com estes 5 passos simples, a Wiko mostra-lhe como pode organizar uma festa virtual e divertir-se com os seus amigos.

1. Combinem como e quando

Fale com os seus amigos e combinem a melhor hora para a vossa festa virtual, no dia 31, de forma a que todos possam assistir e estar com atenção à mesma. Podem optar por fazer uma videochamada em conjunto durante o jantar, ou então só depois do mesmo.

O importante é que todos concordem e consigam participar. Depois, basta utilizar o calendário do Google para marcar e quando a hora se aproximar, o seu smartphone enviar-lhe-á um lembrete.

2. Planeiem as vossas atividades

Assim que tiver uma data e hora definidas, pode começar a planear as atividades. Que tal estarem todos vestidos a rigor e votarem na máscara mais assustadora? Ou, quem sabe, verem um filme de terror em conjunto?

Tem margem para utilizar a sua criatividade, pode fazer e enviar pelo correio desafios ou objetos assustadores para os seus convidados abrirem e utilizarem durante o evento.

Um quiz sobre os mitos mais assustadores ou um jogo rápido de palavras relacionadas com o além certamente farão a vossa noite.

3. Crie curiosidade nos seus convidados

Use o seu smartphone para criar conteúdos que suscitem curiosidade em relação ao evento. Fotografe parte do seu disfarce e publique-o nas redes sociais. Ou, então, faça uma filmagem do making of das sobremesas assustadoras que o irão acompanhar durante essas horas, revelando apenas o resultado final durante o evento.

Já experimentou ver uma abóbora por uma lente Macro? Capte os seus detalhes ao máximo e desafie os seus convidados a descobrir o que é, dando um prémio ao vencedor.

4. Relaxe e diverta-se

Organizar uma festa pode ser difícil, especialmente se não estiver habituado a ser anfitrião de um evento virtual. Mesmo que não sigam o plano e acabem apenas 3 horas seguidas a conversar, já valeu a pena. Os seus convidados estão a divertir-se e deve fazer o mesmo.

5. Imortalize o momento

Criar memórias não deixou de ser importante, bem como guardá-las. Durante a vossa festa, faça vários screenshots e partilhe no seu perfil de forma a mostrar que é possível haver diversão de uma forma completamente segura. Desafie os seus seguidores a mostrar-lhes também como decidiram celebrar o Halloween, quer tenha sido a ler uma história aterradora ou a ver um filme de arrepiar.

Os eventos virtuais podem ajudar a reunir amigos, família e entes queridos para marcar dias especiais ou momentos da vida - mesmo que não se possam encontrar pessoalmente. São ideais para celebrar quando alguém se encontra longe ou quando não há alternativa possível – dê-lhes uma oportunidade, ainda o vão surpreender.