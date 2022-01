Carolina Deslandes de volta à cidade Invicta

Porto | concerto | 22, 23 jan.: 21.30h | M/6

Depois de integrar o elenco do espetáculo “A Nova Cinderela no Gelo”, Carolina Deslandes regressa ao Porto para subir ao palco do Coliseu, nos dias 22 e 23 de janeiro. O alinhamento conta com alguns dos maiores êxitos da cantora, incluindo canções do seu mais recente EP “Mulher”. Uma promissora artista nacional promete pôr miúdos e graúdos a dançar.

Um castelo a criar raízes

Montemor-o-velho | passeio | 2.ª a dom.: 10h-17h | M/0

Entre as paredes do Castelo de Montemor-o-Velho, mora uma verdadeira viagem ao passado. A fortaleza medieval, construída em estilo manuelino, tem as suas raízes bem assentes no terreno irregular da região, desde meados do século XIV. Conheça aquela que é considerada a maior fortificação do Mondego e uma das maiores do país!

As aventuras de Hansel e Gretel

Lisboa | teatro | 22 jan.: 11h | M/3

“Hansel e Gretel e o Velho Carvalho” regressam para provar a força do amor incondicional que une a família. A Embuscada – Associação Cultural apresenta um teatro sobre dois irmãos que se perdem na floresta e conhecem as mais estranhas personagens. Um sábio carvalho, uma malvada bruxa fadista, um corvo trapalhão e… passarinhos tik tokers? Animação não falta neste mundo de contos de fadas.

Pais, filhos e brinquedos sustentáveis

Odivelas | oficina | até 30 jan., dom.: 15.00h | M/5

No Centro Cultural Malaposta, pais e filhos aventuram-se numa oficina sustentável. Inspirado pelo espetáculo “Pinóquio” e pelos seus adereços sustentáveis, o desafio está em construir objetos de madeira, criando uma estética impressionante. O ator F. Pedro Oliveira conduz a sessão, focada em juntar a família em torno de um objetivo comum.

Dar música aos mais novos

Palmela | exp. temporária | até 13 fev., sáb., dom.: 15h-18h | M/0

Em Palmela, mora um museu onde a música é a grande estrela. No Museu da Música Mecânica, não pode perder uma visita à exposição “A Cor e os Sons”. Obras de 27 artistas juntam-se numa simbiose de tons e melodias, capaz de animar qualquer mostra de arte. Leve os mais novos a conhecer a magia por detrás das notas musicais.