Passo de dança | Mafra

Estão todos convidados para uma incrível receção no Palácio de Mafra. D. Isabel, a açafata da Princesa, guia os convidados por salas e corredores, alusivos à monarquia de outrora. Assim se descobrem os detalhes da educação dos príncipes, regras de etiqueta e até sinais de sedução! Uma tarde imperdível, a terminar com alguns passinhos de dança.

A visita realiza-se no primeiro sábado de cada mês pelas 15 horas. O custo por família é de 38 euros, incluindo bilhete para dois adultos e duas crianças até aos 12 anos.

Girassol

Caça aos sapatos no Palácio do Correio-Mor | Loures

A governanta Dona Cremilde tem muito para mostrar às famílias que visitam o Palácio Correio-Mor. Às portas da cidade, mora um palácio quase secreto com muitas histórias para contar. Por aqui, guardam-se memórias sobre as atividades agrícolas e o transporte de cartas no antigamente. Além disso, durante a visita foram desaparecendo sapatos! Tem o que é preciso para encontrá-los?

A visita encontra-se sujeita a marcação, com um custo individual de 15€.

Coolture Tours / Divulgação

A rainha mostra o Palácio da Ajuda | Ajuda

A rainha D. Maria Pia de Saboia chega ao Palácio Nacional da Ajuda para levar as famílias numa viagem pela corte. Considerado monumento nacional desde 1910, o palácio começou por ser um refúgio após o terramoto que devastou Lisboa em 1755. Conheça os cantos à casa deste autêntico retrato do século XIX. No fim, ainda tem um baile real para assistir!

A visita encontra-se sujeita a marcação, com um custo individual de 12,50€.

Coolture Tours / Divulgação

Visita-picnic com a marquesa | Benfica



A Marquesa de Alorna dinamiza uma bela visita pelos jardins do Palácio dos Marqueses da Fronteira. Neste passeio, os visitantes são convidados a apreciar um piquenique nas mesas de jardim onde, durante séculos, se fizeram piqueniques. As guerras da restauração da independência, o terramoto de Lisboa e o processo dos Távora são apenas alguns dos tópicos abordados.

A visita encontra-se sujeita a marcação, com um custo individual de 25€.

Coolture Tours / Divulgação

Enigmas no palácio | Queluz

Na companhia de anfitriões do passado, desvendam-se as origens do Palácio de Queluz. A escolha entre dois símbolos, ligados à história do espaço, determinam o rumo de uma aventura sempre diferente. Apontamentos da época, arte antiga e grandiosas fachadas. Com tanto para ver, o difícil vai ser escolher a melhor parte!

A visita encontra-se sujeita a marcação, com um custo individual de 12€.