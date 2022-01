A 20 de janeiro, o Teatro Rivoli celebra 90 anos a dar cultura à cidade do Porto. Um marco tão significativo merece, portanto, uma celebração à altura. Até 23 de janeiro, o teatro promove vários espetáculos, espalhados pelos palcos mais conhecidos da Invicta.

O programa das festas leva à letra a idade em causa: nove áreas de programação, n0ve projetos e artistas portuenses e um total aproximado de 90 participantes, incluindo cabeças de cartaz e restantes colaboradores.

Entre os convidados encontra-se a Instável – Centro Coreográfico, que oferece uma performance assinada por Helder Seabra, e a companhia Palmilha Dentada com um novo teatro. A literatura também marca presença com duas sessões dinamizadas pelas Quintas de Leitura e uma edição especial dos Cadernos do Rivoli – Volumes 8 e 9.

Além de uma mostra de cinema focada em filmes produzidos durante a pandemia, o concerto dos HHY & Kampala Unit e a instalação visual de Catarina Miranda são alguns dos grandes destaques. As famílias não foram esquecidas, tendo à sua disposição um circo contemporâneo e uma estreia multidisciplinar das irmãs Inês e Teia Campos.

Esta semana, a cultura mora em cada esquina do Porto. As atividades decorrem não só nos espaços Rivoli e Campo Alegre, mas também nas instalações de parceiros da entidade. O Coliseu Porto Ageas, o Palácio do Bolhão, os Maus Hábitos e o Passos Manuel abrem as suas portas às comemorações.

Todos os espetáculos são gratuitos, mediante levantamento de bilhetes no próprio dia da sessão. As entradas podem ser adquiridas na bilheteira do Rivoli ou na BOL.

De evento em evento, o Teatro Rivoli continua a contribuir para a divulgação da arte no Porto, tornando-o no epicentro cultural que é hoje. Ver um espetáculo é, sem dúvida, a melhor maneira de festejar.