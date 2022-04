A Bird, empresa de micromobilidade presente em 15 municípios portugueses, começou a operar com as suas trotinetes em Santarém e no Cartaxo. Um plano de expansão que inclui Almeirim no final de abril.

“A Bird vai levar para a região algumas centenas de trotinetes, sendo que durante o primeiro mês da operação os utilizadores poderão usufruir de uma viagem gratuita, tendo apenas de introduzir o código promocional OLARIBATEJO na sua aplicação e automaticamente ser-lhes-á oferecida uma viagem de 15 minutos”, informa a empresa em comunicado. A Bird pretende tornar as cidades mais habitáveis, através da redução das viagens de carro, redução do tráfego e das emissões de carbono. “As trotinetes da empresa, desenvolvidas por uma equipa interna de especialistas em engenharia e design de veículos, também garantem um meio sustentável e seguro de locomoção e oferecerem aos residentes sem carro uma alternativa de transporte”, conclui a nota enviada às redações. Fundada em 2017, a Bird é uma empresa de transporte de veículos elétricos que leva soluções de transporte, económicas e ambientalmente sustentáveis, para cidades de todo o mundo. Atualmente fornece uma frota de trotinetes elétricas partilhadas em mais de 400 cidades e disponibiliza os seus produtos para compra. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram