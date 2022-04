A Páscoa celebra-se no Lumen Hotel com um show especial em video-mapping inspirado nesta quadra. Até 25 de abril, todos os dias haverá um espetáculo projetado nas paredes do jardim-oásis deste hotel lisboeta, onde não faltarão coelhos, ovos e amêndoas.

Esta animação especial - cuja conceção e produção pertence à Vortice Dance Company, com direção artística de Cláudia Martins e Rafael Carriço - tem uma duração de cerca de seis minutos.

A primeira projeção é feita às 20h30, tendo consecutivas repetições a cada meia hora, até às 21h30. Depois disso, é ainda possível assistir ao espetáculo residente do Lumen, intitulado “The Lisbon Light Show”, que todas as noites brinda os hóspedes e clientes do restaurante e bar do hotel com mais de dez minutos de uma experiência imersiva de luz e de cor inspirada na cidade de Lisboa.

créditos: Hotel Lumen

No Restaurante Clorofila, cuja esplanada é uma localização premium para assistir ao show de video-mapping, a Páscoa comemora-se também à mesa com o menu especial “Eggs Tribute”, pela mão do chef Celso Dias. Disponível ao jantar nos dias 15, 16 e 17.