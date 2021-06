Coimbra em festa: Portugal dos Pequenitos comemora 81 anos

O Portugal dos Pequenitos caracteriza-se por ser um lugar cheio de magia e de encanto, precursor dos parques temáticos hoje existentes e dedicados às crianças.

Esta grande obra, idealizada e construída pelo Professor Dr. Bissaya Barreto, apresenta uma escala de construção feita à medida das crianças que aprendem brincando, deliciando-se com as casinhas em miniatura percorrendo-as com grande interesse e entusiasmo.

Representa uma valiosa obra de divulgação, valorização e representação de forma pormenorizada e numa escala reduzida uma vasta gama de elementos da arquitetura e da História de Portugal.

Programa comemorativo

Festejos com Teatro de marionetas Dom Roberto, (às 11h30 e 15h30), exposição “Materiais e Mestrias”, com réplicas de aguarelas de Ana Fróis, e informações digitais nos pontos de interesse do Parque são algumas das atividades pensadas para celebrar os 81 anos de vida deste carismático parque temático no dia 8 de junho.

Durante a manhã, realiza-se a Oficina "Pinturas com História”, organizada pelo Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos, com as crianças da Casa da Criança Rainha Santa Isabel, e ao longo do dia há animação no Parque com representação de personagens históricas.

As peças de teatro “O Barbeiro” e “A Tourada”, fazem parte do reportório da Red Cloud Teatro de Marionetas, recuperado por Sara Henriques que juntamente com Rui Rodrigues, elementos da direção da companhia, compõem a ficha artística.

Os espetáculos decorrem ao ar livre, garantindo-se o distanciamento e as normas de segurança e estão incluídos no preço de entrada no Parque, sendo que os bilhetes podem ser adquiridos, antecipadamente, através da Blueticket.

As oficinas e as visitas guiadas do Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos, com marcação prévia, continuam a fazer parte da programação regular do Parque, que está aberto das 10h às 19h.

Durante o mês de junho é ainda disponibilizado, de forma gratuita, um voucher para desbloquear a APP do Parque, que serve como guia de visita, com informação de 140 pontos de interesse.