Chovem programas no fim de semana! Saia à rua com estas sugestões

Imagens em movimento

Porto | festival | 22 out.: 9.30h | 6 a 12 anos

Até 22 de outubro, pode assistir ao Family Film Project - Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia. O cinema da intimidade e o registo da memória são alguns conceitos em destaque, com muitos espetáculos para as famílias. Não perca ainda a oficina de animação caseira “Imagens Que Se Movem”, no Coliseu do Porto.

Regresso de Dino D’Santiago

Castelo Branco | concerto | 22 out.: 21.30h | M/0

Dino D’Santiago chega ao Teatro Municipal da Covilhã. Natural da Quarteira, Dino tornou-se num nome incontornável da música nacional, combinando a tradição cabo-verdiana com o peso contemporâneo da eletrónica global. Eis um espetáculo, convertido em ponto de encontro para todos os públicos.

Uma cabeça no ar

Lisboa | oficina | 23 out.: 11h | 4 a 6 anos

Na oficina “Cabeças no Ar”, os visitantes descobrem os pequenos detalhes da exposição “Dos Pés à Cabeça” do Museu Coleção Berardo. Por vezes, os artistas representam o corpo só com pés, mãos ou cabeças. São esquecidos ou fizeram de propósito? O corpo humano é representado como uma das maiores aventuras da vida.

Onde estão as minhas riscas?

Lisboa | espetáculo | 23 out.: 10.30h | 1 a 6 anos

A companhia Palco de Chocolate apresenta a peça “Um Tigre Sem Riscas”, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. O tigre Nando vive entre os mimos da sua avó e os ritmos da empregada Beni. O problema é que este tigrinho tem medo de tudo e até de nada. Durante um banho... perde as riscas.

Casa muito engraçada

Beja | oficina | 22 out.: 10.30h | M/0

A Biblioteca Municipal de Serpa preparou mais uma oficina de expressão plástica “Mãos Na Massa", com um tema especial. Em “Era Uma Casa…”, os mais novos são convidados a explorar o que faz uma casa muito engraçada, mesmo sem teto, sem nada. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Serpa para estimular a criatividade na juventude.