O inverno aperta, as casas esfriam e, com isto, ‘disparam’ as contas de consumo energético... seja pelo aumento do uso de caldeiras ou pela utilização regular de aquecedores e ares condicionados, a verdade é que a época mais fria do ano costuma ser típica para o aumento das nossas contas com as despesas do lar.

Para prevenir esta situação, a Loja do Condomínio deixa-lhe 9 segredos para poupar energia, baixar as contas e ainda reduzir a pegada ecológica da sua casa.

1. “Vista” a sua casa

Todos aqueles adereços e elementos de decoração que tornam as nossas casas mais acolhedoras e confortáveis são excelentes aliados na época mais fria do ano: quadros, almofadas, mantas, tapetes e cortinas - sobretudo se eles tiverem cores escuras e quentes, ajudando a absorver e a condensar o calor.

2. Aposte em espelhos

Sabia que os espelhos colocados junto a janelas (de modo a que a luz solar incida sobre eles) permitem aproveitar de modo muito eficaz a luz e o calor naturais? Isto porque os espelhos irão refletir a luz para toda a divisão, fazendo com que o espaço se torne naturalmente mais quente e confortável.

3. Verifique o isolamento

É muito fácil que as janelas e as portas estejam mal isoladas e deixem, assim, entrar o frio dentro de casa. Aliás, os estudos confirmam que 40% das fugas de energia acontecem precisamente deste modo.

Por isso, o ideal será substituir as janelas por vidros duplos – mas, não sendo possível, é importante colocar um bom isolamento (como fitas isoladoras) nas frestas de janelas e portas em que se verifiquem ‘fugas de ar’.

4. Use temporizadores

É muito habitual deixar-se em ‘stand by’ aparelhos como os computadores e os televisores, o que apenas se traduz num aumento do consumo (e da conta) energética. Do mesmo modo, é também simples e normal que se deixe o ar condicionado ligado ‘só mais um bocadinho’, quando nos sentimos no conforto de uma divisão quente.

Os temporizadores são ótimos aliados para evitar estes excessos, já que podemos programar as horas de funcionamento dos equipamentos para quando eles são realmente necessários.

5. Desenvolva os seus dotes culinários

Aproveite o tempo mais frio para dar azo à sua criatividade gastronómica – sobretudo com pratos de forno. E, depois de cozinhar aqueles pratos que ainda sabem melhor no inverno, deixe a porta do forno aberta (com o aparelho já desligado), para que todo o calor se espalhe pela cozinha e se vá distribuindo pela casa.

6. Passe a ferro – mas passe a roupa toda de uma vez

Tal como acontece com o forno, também o ferro de engomar ajuda a que o calor se distribua pela divisão onde passa a sua roupa.

Mas é importante recordar que um ferro gasta tanto quanto 10 lâmpadas de 100 watts, pelo que deve evitar passar a roupa ‘aos bocados’ – quanto mais roupa passar, mais aquece a casa e mais poupa!

7. Instale um termostato

O termostato é excelente para nos ajudar a regular toda a temperatura da casa – chegando a conseguir-se uma poupança de até 13% quando se usa válvulas termoestáticas nos radiadores.

Para além disso, e porque no inverno os banhos quentes têm um ‘sabor’ especial, pode ainda aplicar um termostato no duche, que pode ajudar numa poupança de até 6% de energia.

8. Inverta e ventoinha

Tem ventoinha de teto? Então, fique a saber que, se no inverno a ligar em sentido contrário (ou seja, rodando na direção oposta aos ponteiros do relógio), ela faz circular o ar quente acumulado, sendo uma ótima ajuda para aquecer a casa.

9. Aproveite os picos de calor

Nas horas de maior calor, é importante manter os estores e os cortinados abertos, para que as divisões consigam um aquecimento mais natural. Pode ainda aproveitar estes momentos para abrir as janelas e deixar o ar circular – bastando 10 minutos para que a casa possa realmente arejar. E, quando o fizer, lembre-se de desligar todos os equipamentos climatizadores para evitar um pico de consumo energético.

Aplicando estas nove sugestões, ficará com uma casa mais quente, mais confortável e ecologicamente mais sustentável. O seu bem-estar agradece, mas, acredite, a carteira também!

Fonte: Loja do Condomínio