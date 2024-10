De 7 a 13 de novembro, vale olhar para o céu a partir do Alter do Chão, Fronteira, Monforte, Ponte de Sor e da Fundação Abreu Callado, em Benavila. Serão estes os lugares alentejanos que irão receber este evento que contará com a participação de 30 equipas provenientes de Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica.

Ao longo do festival, o público poderá experimentar voar a partir de um balão de ar quente. Para tal, só tem de adquirir uma pulseira solidária, cujo valor será revertido a favor dos Bombeiros Voluntários das localidades aderentes.

Festival Internacional de Balões de Ar Quente créditos: Divulgação

De acordo com o comunicado de imprensa, o valor das pulseiras solidárias será entre os 75 e os 90 euros.

"É uma honra regressar com este festival ao Alentejo, que já acontece há 27 anos, e levar a magia de voar a todos os que queiram ter uma experiência de voo", assinala, no comunicado, Aníbal Soares, primeiro piloto profissional em Portugal, sócio-gerente da Publibalão e organizador do FIBAQ.

Para além da Publibalão, o evento é igualmente organizado pelo Alentejo sem Fronteiras - Clube de Balonismo, fundado em Novembro de 2012.

Festival Internacional de Balões de Ar Quente Festival Internacional de Balões de Ar Quente 2023 créditos: Divulgação

Recorde-se que o Alentejo sem Fronteiras é a primeira e única escola do país para pilotos de balões de ar quente.