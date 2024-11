Para completar, conte com 25% de desconto nos Filminhos Infantis do mês de novembro no Videoclube da Zero em Comportamento e um livro muito especial para tocar e ler com as mãos! Continue a ler para os encontrar!

Fim de semana a Norte? Anote na agenda

Está a chegar o CINANIMA!

já sabe o que vai fazer no fim de semana?

8 a 17 nov. | Espinho

O festival foca-se na educação para a imagem dos destinatários através do visionamento de filmes de animação, acompanhados de pequenas ações de formação e sensibilização dos jovens participantes, iniciando-os na prática e nas técnicas do cinema de animação. Descubra outros festivais, aqui!

Experimentar luzes

10 nov.: 10h-11h | Oficina Josefina, Porto | 18€ (bebé + adulto) a 36€ | 9 meses aos 2 anos

Pisca, brilha e reflete! Luzes que piscam, outras que mudam de cor e desenhos fluorescentes... Caixas de luz e até um retroprojetor! Desenhar com sal colorido. Descobrir esconderijos com luz negra. Há muitas coisas para experimentar, já se está mesmo a ver que o mais importante é brincar! Uma experiência sensorial. Inscrições: Bilhetes

Porto Legends: espetáculo a não perder

3.ª a 6.ª: 12h, sáb., dom.: 10h, 12h | Furnas da Alfândega do Porto | 8 a 11€ | M/3 anos



"Porto Legends - The Underground Experience" é um espetáculo imersivo permanente que, a partir das enigmáticas Furnas da Alfândega do Porto, onde se situa a Immersivus Gallery Porto, se assume como um portal multidimensional capaz de transportar o público numa viagem totalmente imersiva pelas mais célebres lendas da cidade do Porto e do Norte de Portugal. O espetáculo com narração de Jeremy Irons, foi considerado a melhor a atração de nicho a nível nacional pelos prémios da plataforma Tiqets.

A não perder em Lisboa e no Centro

7.ª edição Passa a Palavra - Festa dos Ofícios do Narrar

Até 10 nov. | Centro Histórico de Oeiras | Grátis | Todas as idades

O festival "Passa a Palavra" retorna ao Centro Histórico de Oeiras, promovendo a narração oral como forma de partilha e encontro entre gerações. Com um programa diversificado, haverá sessões de contos, espetáculos, oficinas de expressão artística, conversas, e animação de rua, culminando no tradicional Mercadinho da Palavra, onde a arte é celebrada de forma emotiva e humorística. Consulte o programa completo. Obs.: Todas as atividades são de participação gratuita, à exceção do Jantar Narrado.

Sabia que o Ruca vai dar um concerto, num teatro ao vivo?

9 nov. | Figueira da Foz | A partir de 6,90€ | Todos os públicos

Baseado nos livros de Hélène Desputeaux, a peça apresenta Ruca, a Mãe, Clementina, Rosita, Leo e o brincalhão Riscas, o gato, numa jornada mágica cheia de risos, amizade e lições de vida. Através da magia do teatro ao vivo, 'Ruca Em Concerto' convida as crianças a cantar, dançar e participar ativamente na emoção. Uma experiência inesquecível que estimula a imaginação e deixa os corações jovens repletos de alegria. Não perca a oportunidade de criar memórias preciosas com Ruca e amigos nesta aventura musical para toda a família.

Inauguração da exposição: "Todas as Coisas São Mesa para os Pensamentos"

9 nov.: 11h (inauguração) | Sede Fundação Santander, Lisboa | Grátis | Todas as idades

A exposição "Todas as Coisas São Mesa para os Pensamentos" é um projeto cultural interativo que inclui oficinas e conferências, promovendo a reflexão e a criatividade para públicos de todas as idades. Organizada para fomentar o envolvimento educativo e cultural, esta exposição promete inspirar famílias e comunidades a explorar ideias em conjunto. Descubra todo o programa e participe!

8 nov.: 18h10-19.40h | Tapada e Parque de Monserrate, Sintra | 8€/10€ | M/7 anos

A época de excelência para observar pirilampos é nos meses de maio a julho. Durante este período somos presenteados com o cativante espetáculo luminoso que ocorre na época de reprodução. E durante o resto do ano? Onde se encontrarão estes pequenos insetos e como é que os podemos encontrar? Continuarão a produzir luz? Terão o mesmo aspeto? Descubra!

Não Me Apagues a Luz

10 nov.: 11h | Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, Algés | 9€ | Todas as idades

"Não Me Apagues a Luz" é uma peça que segue a personagem Mimi, levando as crianças a redescobrir o poder do faz de conta. A produção é uma celebração da imaginação, prometendo encantar o público jovem e incentivar a criatividade através de aventuras mágicas. Compre já os seus bilhetes!

Este stand up comedy é para a pequenada!

Domingos: 12.30h-15.30h | Lisboa Comedy Club | 20€ | M/4 anos



Um espetáculo de stand-up feito para os pequenos, onde Digam o que disserem, domingo é dia de panquecas e de relaxar! Aqui há petiscos garantidos, mas também risadas com temas leves e piadas apropriadas para todas as idades.

Fim de semana com as crianças a Sul

Estes balões de ar quente dão espetáculo no Alentejo

já sabe o que fazer no fim de semana

7 a 13 nov. | Alentejo

Sabia que há paisagens com balões de ar quente mais perto que a Capadócia? Aproveite um dos maiores festivais da Europa, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ), para assistir a espetáculos diurnos e noturnos de luz, cor e som (Night Glow), abertos ao público. Tome nota dos locais e datas: Monforte (7 nov.), Fronteira (8), Ponte de Sor (9), Montargil (10), Alter do Chão (12), Fund. Abreu Callado (13). Saiba tudo, aqui.

Manhãs de Ciência para começar bem o mês!

9 nov.: 10.30h-12.30h | Centro Ciência Viva do Algarve | 4€ | Todos os públicos

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia nestas brincadeiras.

Este museu parece que não existe!

2.ª a dom: 10h-19h | 3D Fun Art, Portimão | A partir de 7€ | Todos os públicos

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Desconto da semana

Cinema em família este mês? Use o código "EO1124"



já sabe o que fazer no fim de semana?

Em novembro, os Filminhos Infantis à Solta pelo País ensinam sobre o planeta terra, entre muitas aventuras e gargalhadas! Conheça-os a todos numa sessão divertida em família. Aproveite, o desconto E&O e aceda aos filmes infantis, a qualquer dia, hora e em qualquer lugar, no videoclube da Zero em Comportamento!

Aplique AQUI o código EO1124 para obter 25% de desconto nos filminhos infantis do mês de novembro, exclusivamente, no Videoclube da Zero em Comportamento.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Uma Casa é uma Montanha é um Chapéu

Páginas: sob consulta | Preço: sob consulta € | Público: Crianças e Famílias

A Trienal de Arquitectura de Lisboa apresenta um livro infantil acessível que já está nas livrarias! "Uma Casa é uma Montanha é um Chapéu" tem cores vivas, letras grandes, alto relevo e texto em Braille para ver, ler e sentir de maneiras diferentes – como a arquitetura. As ilustrações elementares e detalhadas são da editora Planeta Tangerina. A conceção tátil é da Locus Acesso, acompanhada por crianças com o apoio da Bengala Mágica.

Data - 9 nov.: 18h

Local - Casa da Cultura de Setúbal

Preço - Grátis

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

O Meu Amigo Golfinho

O Gangue dos Monstros

Robô Selvagem

Buffalo Kids

Um Gato com Sorte

Divertida-mente 2

Gru - O Maldisposto 4

Acompanhe todas as novidades no nosso Canal de WhatsApp

E aponte já as datas das férias e dos exames. Veja aqui o Calendário Escolar 2024/25!

À procura de mais sugestões? Espreite também: