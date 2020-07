De modo a dinamizar e promover a oferta turística do Douro e Vila Nova de Gaia junto dos seus visitantes, as Caves Sandeman e a Quinta do Seixo oferecem visitas guiadas gratuitas aos seus espaços de enoturismo durante os meses de verão, terminando sempre com uma prova de Vinho do Porto em ambiente de Cave ou com uma vista panorâmica sobre as vinhas.

Adicionalmente, os dois espaços contam com programas especiais para os meses de verão, com atividades para toda a família e para todos os interessados em viajar pelo universo do Vinho do Porto, assim como provas de outros vinhos e harmonizações.

A entrada nos dois espaços continua limitada a 10 visitantes por grupo/visita, de modo a garantir, durante todo o circuito, o distanciamento social necessário e que ambos os espaços permitem cumprir devido à sua grande dimensão.

Na Quinta do Seixo, os circuitos de visitas estão já adaptados de forma a privilegiar a utilização de espaços exteriores e o contacto com a natureza.

créditos: Caves Sandeman

As Caves Sandeman e a Quinta do Seixo estão de portas abertas todos os dias entre as 10h e as 18h, e as 10h30 e as 18h30, respetivamente. A marcação prévia é recomendada a todos os que desejem visitar ambos os espaços.

Reabertos desde o mês de junho, ostentam o selo “Estabelecimento Clean & Safe”, reunindo todas as condições e medidas impostas pela DGS e pelo Turismo de Portugal.

