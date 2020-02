Carnaval até o sol raiar é em Famalicão

A cidade de Vila Nova de Famalicão já se tornou uma referência a nível nacional para quem gosta desta festa e este ano não será exceção.

Todos os anos são muitos os foliões que se deslocam até à cidade minhota com a promessa de diversão naquela que é considerada a 'noite mais longa do ano'.

As regras são simples, aparecer disfarçado e em espírito de festa.

As ruas da cidade são o principal palco desta festa, com os bares da cidade a contribuir para isso, como é o caso do Chez Café Café, um dos espaços noturnos mais procurados na cidade de Vila Nova de Famalicão.

Este é um espaço de referência para todos os amantes da noite, especialmente na noite de Carnaval, fazendo acontecer esta festa há cerca de 20 anos.

'Até o sol raiar!' é o tema da festa deste ano que promete criatividade, animação, música e muitos copos na próxima noite de segunda-feira, dia 24 de fevereiro.

A festa vai fazer-se dentro e fora de portas com um prolongamento do Chez Café Café até à rua, onde haverá DJ e bares para 'matar a sede' a todos os 'carnavaleiros', até o sol raiar.