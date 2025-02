O ponto alto das festividades é o Entrudo do "Pai Velho", um ritual simbólico que acontece em Lindoso e que representa o adeus ao inverno e a chegada da primavera, num ato de renovação e esperança. Nos dias 2 e 4 de março, conhecidos como "Domingo Gordo" (10h30) e Terça-feira de Carnaval (13h00), o icónico busto de madeira do Pai Velho percorre os locais mais emblemáticos da região, entre os espigueiros e a eira comunitária, tendo como cenário o imponente Castelo Medieval.

Já na noite de 4 de março, a partir das 23h30, o enterro do “Pai Velho” culmina com a queima do busto e a leitura do seu testamento, um momento de humor e ironia que satiriza acontecimentos e figuras locais, proporcionando uma despedida animada e irreverente.

Na segunda-feira, 3 de março, a Praça da República transforma-se no palco da festa com um Baile e Concurso de Máscaras. A música fica a cargo da banda Roconorte. O Concurso de Máscaras promete criatividade e originalidade.

Ao longo de todo o período festivo, os Desfiles de Carnaval darão ainda mais cor e alegria às ruas da vila.

Ponte da Barca convida todos a juntarem-se a esta festa que une tradição, cultura e entretenimento, tornando o Carnaval numa experiência inesquecível para miúdos e graúdos.