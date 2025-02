Lourenço Lucena, com formação em Composição de Perfumes pela Cinquième Sens, em Paris, e o único português membro da Sociedade Francesa de Perfumistas, é conhecido pela sua abordagem única na criação de fragrâncias que não apenas encantam os sentidos, como evocam ligações sensitivas, emocionais e afetivas. Inconformado e provocador, manuseia com mestria a capacidade de transformar emoções em aromas e aromas em emoções, o que o torna inovador no delicado universo da perfumaria.

Para o perfumista, a Casa da Calçada, hotel de cinco estrelas debruçado sobre o rio Tâmega, com morada no coração de Amarante, é o cenário perfeito para uma fragrância que é, em simultâneo, "uma experiência memorável de um tempo sem tempo".

Lourenço Lucena Lourenço Lucena créditos: Divulgação

Para criar a essência, Lourenço voltou a Amarante, um dos seus lugares de felicidade e deixou-se guiar pelos sentidos e pelos sentimentos, através de uma vivência sensorial plena.

Viver fisicamente o momento – a temperatura, a humidade, o verde vibrante – tornou-se parte integrante da composição que criou para perfumar e vestir a Casa da Calçada. A viagem de descoberta pelas diferentes camadas deste perfume também leva a sentir as notas cítricas do vinho verde da Casa da Calçada, fresco e aromático. Uma frescura que conduz ao rio Tâmega e aos dias quentes de verão, numa alusão a um mergulho ou aos passeios de barco e a aproveitar a refrescante sombra das árvores. Há também a Serra do Marão e uma subtil nota frutada, que fixa referência olfativa às compotas de um pequeno-almoço memorável.

Para Lourenço Lucerna, este perfume é um reflexo do espaço e da paisagem que o rodeia. "O perfume é apenas um apontamento da grande experiência que está a ser desenhada e construída", afirma, em comunicado, Lourenço Lucena, sublinhando que não se trata de algo que queira destacar-se, mas de um complemento harmonioso à totalidade da vivência.

"Evoca uma experiência de um tempo sem tempo", complementa, sugerindo uma vivência tranquila, única e superexclusiva. "É um perfume para ser sentido, e não para se sentir." Sem pressas, porque "o

tempo tem outro tempo na Casa da Calçada", conclui.

Para a Casa da Calçada, este perfume será uma receção calorosa e uma forma de envolver e cativar os visitantes da unidade.