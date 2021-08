A primeira sessão no Jardim do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, com a exibição da comédia “Ou nadas ou afundas”, realiza-se no dia 1 de setembro, pelas 21h.

A pensar nos mais pequenos, na quarta-feira seguinte, dia 8 de setembro, também às 21h, é exibido “Duas Caudas – Uma Aventura Espacial”, um filme de animação que conta a história dos extraterrestres que chegam à Terra com o objetivo de capturar animais de diferentes espécies para levarem para um zoo espacial.

“Ladrões de Bicicletas”, um filme para maiores de 10, é exibido na terceira sessão, a realizar dia 15 de setembro, às 21h.

Para assistir às sessões de cinema ao ar livre é necessário reservar lugar. Os bilhetes deverão