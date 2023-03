Uma estadia. NAU Morgado Golf & Country Club, um hotel no lado mais recatado de Portimão

Já tivemos oportunidade de visitar esta unidade hoteleira em 2021 e foi uma boa surpresa. Situado a poucos quilómetros do centro de Portimão, o NAU Morgado Golf & Country Club é dedicado sobretudo à prática de golfe, mas é também o lugar ideal para descansar longe da confusão, o que o torna ideal para casais e famílias que queiram partir à descoberta do Algarve interior. Mas suficientemente próximo das praias algarvias.

O hotel, que reabriu para mais uma temporada no passado mês de fevereiro, conta com 98 unidades de alojamento, com a possibilidade de serem comunicantes, com varandas e terraços com amplas vistas para os fairways. Tem nos seus dois campos de golfe um dos elementos distintivos da sua oferta, especialmente procurado por fãs e praticantes de golfe. Conta ainda com quatro piscinas, duas para crianças, dois bares e um restaurante, e um Kids Club.

Para o mês de março, os preços começam nos 75€, por quarto, para duas pessoas.

Uma refeição. O restaurante em Vila Nova de Gaia que tem a carta assinada por Henrique Sá Pessoa

Terroir Brasserie créditos: Divulgação

O Terroir Brasserie é o segundo restaurante do Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, a ser inaugurado, depois de um processo de renovação e conversão. Caracterizado por ser um espaço confortável e mais tranquilo, sendo um complemento do restaurante de fine dining, Vinha, aqui partilha-se um menu que dispõe de uma vasta oferta de pratos de conforto com algumas referências portuguesas e internacionais, ideal para se estar entre amigos e família.

Henrique Sá Pessoa, que colabora com o hotel desde março de 2022, é quem assina a carta onde se destacam pratos como ovo a baixa temperatura, batatas, cogumelos e presunto (16€), amêijoas à Bulhão Pato (25€), bacalhau à Brás (19€), entrecôte, batata rústica & manteiga perfumada com limão & salsa (55€), este como prato de partilha, ou tiramisù (7€) e crumble de maçã e framboesa com gelado de baunilha (7€), nas sobremesas. Há ainda opções dedicadas às crianças como filete de pescada em tempura ou hambúrguer de vaca com arroz ou batata frita (14€) e bolonhesa (14€).

Aberto todos os dias das 12h30 às 14h30, o restaurante abre ainda para jantares à segunda-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, das 19h às 22h30. Reservas através do mail geral@vinhaboutiquehotel.com ou +351 221 154 120.

Um atelier. Aprenda a fazer a Fogaça de Palmela

O Município de Palmela vai promover dois ateliês de Fogaça de Palmela, uma iniciativa integrada no calendário anual do programa de promoção gastronómica “Palmela – Experiências com Sabor!”, a 18 de março e 2 de abril.

A 18 de março, pelas 10h30, o Mercado Municipal de Palmela recebe um ateliê dinamizado por Maria da Luz Silva e no dia 2 de abril, é a chef Marta Nunes a realizar um ateliê de Fogaça de Palmela integrado no programa do Festival Queijo, Pão e Vinho, no Museu do Ovelheiro, em S. Gonçalo, Cabanas.

Pode fazer a inscrição através dos contactos 212 336 668 ou turismo@cm-palmela.pt.

Uma celebração. Tivoli Avenida Liberdade comemora 90 anos com programa cultural e entrada livre, em Lisboa

A 19 de março, o hotel Tivoli Avenida Liberdade, em Lisboa, celebra 90 anos com uma programação aberta à comunidade.

Neste que podemos considerar dia de duplo festejo – o aniversário do hotel e celebração do Dia do Pai - a Cervejaria Liberdade preparou um menu especial, inspirado nos anos 1930 e no que era servido na época. O Menu 33 está disponível, ao almoço e jantar, de 19 a 25 de março, com um custo de €59 por pessoa, sendo composto por uma entrada de sopa de peixe, rouille, tostas de alho e tomate e filetes de linguado enrolados em camarão, molho americano e florões de massa folhada, como prato principal. Para finalizar há um carro de sobremesas à escolha e café. O menu inclui também pairing de vinhos.

créditos: Divulgação

Apenas no dia 19, o Menu 33 vai estar à venda por um preço simbólico dos anos 1930, que corresponde a 33 escudos (€0,16). Este valor será atribuído às primeiras cinco reservas, sendo que o preço simbólico estará disponível a um máximo de duas pessoas por mesa, num total de 10 pessoas. As reservas podem ser feitas através do telefone 933 001 457.

A partir das 15h será exibido o primeiro filme sonoro inteiramente produzido em Portugal, “A Canção de Lisboa”, um clássico da comédia portuguesa, que estreou no ano de abertura do hotel, em 1933. Protagonizado por Vasco Santana e Beatriz Costa (cuja história está indiscutivelmente ligada ao hotel uma vez que foi a casa da atriz durante mais de 30 anos), o filme pode ser visto no Salão Tivoli.

Depois do visionamento deste clássico do cinema, é possível rever o documentário, gentilmente cedido pela RTP, “A Alegria é a Minha Religião”, às 16h45, da autoria de Paula Castelar e Henriques Mateus, com realização de Laurent Filipe, numa homenagem a Beatriz Costa. No Salão Tivoli, vai poder ver ainda o espólio da artista Mily Possoz. Apesar de ser de livre acesso, caso queira reservar lugar deve fazê-lo através do mail avenidaliberdade@tivoli-hotels.com.

A partir das 18h, o lobby do hotel torna-se o palco do concerto de Maria João e Mário Laginha, também com entrada livre. As celebrações terminam, pelas 19h, com bolo de aniversário e brinde, como manda a tradição.

Uma exposição. A “Arte em Fósforos”, na Covilhã

“Arte em Fósforos” promete levar-nos numa viagem pelas fachadas mais emblemáticas da Covilhã.

A exposição está disponível no Piso 0 do Serra Shopping, até 22 de março, e apresenta locais como a fachada da Igreja de Santa Maria, o Teatro Municipal ou o emblemático Quartel de Bombeiros. No total, são 13 as fachadas que o artista José Manuel Fernandes construiu utilizando maioritariamente fósforos.

A exposição exibe também a réplica da fachada da antiga Agência do Banco de Portugal, cuja obra possui 7.800 fósforos. A entrada é livre.

Uma atividade. Escape Room “Harry Potter - Wizard School”, em Vila Nova de Gaia

créditos: ArrábidaShopping

Desde o final de fevereiro que é possível encontrar no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, a primeira Escape Room baseada em dois filmes, “Harry Potter - Wizard School”.

Os participantes podem tornar-se verdadeiros alunos da Wizard School, uma instituição educativa para jovens bruxos e feiticeiros. O espaço, localizado no Piso 2, junto aos cinemas, tem a duração de 60 minutos e podem incluir duas a seis pessoas. No caso dos menores de 14 anos, é necessário o acompanhamento de um adulto. Saiba mais aqui.