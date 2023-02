Uma estadia. Aproveite uma escapadinha a dois a sul

Se gosta de viver o romance, mas não tem paciência para o Dia dos Namorados, o programa Slow Love da Aldeia de Pedralva, um projeto rural em Vila do Bispo, pode ser uma hipótese a explorar uma vez que está em vigor durante o mês de fevereiro.

A aldeia dispõe de 26 casas em atividade turística, com um total de 43 quartos, em unidades T1 a T3, de um restaurante típico, o Sítio da Pedralva, do Café Central, e de várias áreas comuns, como a zona do forno da aldeia ou a estação de lavagem de bicicletas. Existe ainda um centro de atividades com 32 bicicletas e mais de 300 km de trilhos de mountain bike, escola de surf, material de caminhada, cursos de mergulho, entre outras atividades de Natureza para os casais mais aventureiros.

Com preços a partir de 125 € por uma noite, e a partir de 215 € para duas noites, o programa Slow Love foi pensado para quem deseja desfrutar de um momento a dois longe do ritmo da cidade. Os programas incluem pequeno-almoço, tábua de enchidos com garrafa de vinho, servido na casa, e late check-out.

Reservas pelo telefone +351 282 639 342 ou reservas@aldeiadapedralva.com

Uma refeição. Faça uma visita ao novo espaço de Vítor Sobral em Cascais

A Lota da Esquina, em Cascais, abriu no verão de 2022, mas conta com mais uma novidade: a abertura de uma nova sala dedicada ao elemento Fogo, onde a carne e os legumes são os ingredientes principais.

A Lota da Esquina abriu as portas da sala no piso superior, dedicada ao elemento Fogo.

Mas há mais para explorar neste restaurante. Ao todo, o edifício tem cerca de 2000 metros quadrados, com aproximadamente 400 lugares, divididos por duas salas de restaurantes, uma esplanada e dois bares (um deles com uma área para dançar). Em cada um está representado um elemento da natureza, com a Água a simbolizar o restaurante de peixe, o Fogo a carne, o Ar o segundo bar e a esplanada e a Terra o bar principal, num tributo às várias nacionalidades que convivem na vila de Cascais. Saiba mais aqui.

Uma exposição. O trabalho de uma artista holandesa em Favaios

Fora do roteiro das grandes cidades, em Favaios, mais precisamente na Adega Quanta Terra, vai poder apreciar até 31 de outubro o trabalho da artista plástica holandesa Leni Van Lopik, que sucede a uma exposição de Joana Vasconcelos. “Cor do Douro” dá nome à exposição da holandesa que em 1982 se apaixonou pelo Douro e por Portugal e onde fixou residência permanente há 23 anos.

créditos: Divulgação

São 11 as obras de arte que vão estar patentes nos espaços da Quanta Terra. Todas as peças são produzidas a partir de materiais naturais ou orgânicos, como folhas de eucalipto, bugalhos e pedras, quase sempre recolhidos durante as suas caminhadas pelos socalcos durienses, região onde reside.

Nesta exposição, a artista apresenta, entre outras propostas, videiras na sala das barricas de vinho, de forma a mostrar a junção entre o material e o vinho, e as quatro “Donas” de cápsulas nas cubas onde era armazenada a aguardente. A estes exemplos junta-se ainda a instalação “Rio Douro”, elaborada através de cápsulas de garrafas de vinho.

“Cor no Douro” pode ser contemplada de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 17h30. A visita inclui uma prova de vinhos e a reserva prévia é aconselhada (por e-mail reservas@quantaterradouro.com ou telemóvel 935907557).

Um evento. Wedding Open Day no Savoy Saccharum Resort & SPA

Esta sugestão é a pensar nos casais que estão a preparar o casamento ou a pensar nisso. Nos dias 4 e 5 de fevereiro, entre as 11h00 e as 19h00, o Savoy Saccharum Resort &Spa, a unidade hoteleira de cinco estrelas do Grupo Savoy na Calheta, Madeira, proporciona uma experiência romântica e real daquele que se espera ser um dos dias mais especiais das suas vidas.

créditos: Divulgação

Neste open day vai poder experimentar serviço de limousine, maquilhagem, cabeleireiro, fotografias e vídeo, provar um cocktail, ou degustar de um jantar com animação ao vivo, como se fosse o seu dia de casamento a acontecer na realidade.

Os casais vão poder ainda conhecer os diferentes espaços do hotel num roteiro que inclui uma visita a um dos quartos do hotel, já preparado para uma lua de mel, mas também a salas de eventos decoradas com romantismo para a ocasião. As zonas de cocktail, de cerimónia e a área da piscina principal também fazem parte deste roteiro.

Uma sugestão de leitura. Algumas novidades que chegaram aos escaparates

Com o mês de fevereiro, a atividade livreira acelera com a chegada de inúmeras novidades. Na ficção e não ficção, veja aqui a escolha de alguns dos títulos que prometem entreter muitas horas de leitura.