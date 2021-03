Portugal é um dos países da Europa com os valores de índice de leitura mais baixos, fator que tem vindo a agravar com a situação atual. No entanto, no caso da poesia, o movimento crescente, sobretudo a nível internacional, de Instapoets, como Rupi Kaur, levou a uma mudança no tipo de leitores deste género, que representa 3,2% na literatura, segundo dados de 2020 da GFK.

A poesia já não é apenas lida por estudantes de literatura ou aspirantes a escritores, está mais massificada. Para além disso, surgem também novas vozes que atraem novos públicos, de que é exemplo Amanda Gorman, que recitou poemas tanto na tomada de posse do Presidente Joe Biden, como no maior evento desportivo do mundo, o Super Bowl. Também a conhecida artista Lana Del Rey lançou um livro de poemas em 2020- “Violet Bent Backwards Over The Grass”.

Neste contexto, numa tentativa de fazer chegar a poesia a novos públicos e continuar a levar a cultura à casa dos portugueses, a Fnac celebra o Dia Mundial da Poesia, no próximo domingo, dia 21 de março, através de uma parceria com A Padaria Portuguesa, em exclusivo via Uber Eats da zona de Lisboa.

Sob o mote “Mil e Uma Folhas de Poesia”, o processo é simples: na compra de um bolo “Mil e Uma Folhas”, numa Padaria Portuguesa, através do Uber Eats, os clientes irão receber uma “folha” extra com um poema, além de 20% desconto (1,40€ - 1,12€ por bolo).

Para os clientes que adquirirem um livro de poesia na FNAC Reads na aplicação Uber Eats, vão também receber em casa um bolo mil folhas da Padaria Portuguesa, com a “folha” extra de poesia.

Para os amantes de poesia estão disponíveis na aplicação grandes clássicos como Herberto Helder, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen e Charles Baudelaire, assim como novas vozes, como “A arte de mergulhar” da atriz de Riverdale Lili Reinhart e ainda o livro “As estradas são para ir” da cantora Márcia.

A iniciativa, que decorre durante todo o dia de domingo, 21 de março, promete saciar a vontade de ler (e de comer) dos clientes da Fnac e da Padaria Portuguesa na capital.