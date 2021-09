A HomeLovers comemora 10 anos de existência, uma marca de Lifestyle que traz consigo um mood, uma vontade de seguir um estilo de vida autêntico e que inspira mesmo quem não quer mudar de casa.

Conhecida pelo seu ADN muito próprio e focado na procura incessante de casas bonitas e com charme, a HomeLovers quis ir mais longe para tentar combater uma necessidade que surgiu no primeiro confinamento.

Era notório que não se podia continuar apenas a pensar em espaços fechados e que era imprescindível a reinvenção e criação de uma nova conceção de espaço, de conforto, de casa, de local de lazer, de trabalho, e cada vez mais projetado para o exterior.

Com esta missão em mente e inspirados pela costa que atravessa o país, assim como os rios, lagos e lagoas, a HomeLovers soltou a âncora, partiu à aventura para expandir as paredes do seu negócio e influência, e provou que os espaços de sonho não estão só em terra: estava criada a BoatLovers, a aposta na área das embarcações de recreio que permite comprar ou alugar um barco.

BoatLovers

A partir de agora é possível alugar um barco para um evento, para um passeio em família, uma celebração de um dia especial, uma ida à praia, um pôr do sol entre amigos, um jantar de negócios, passar uns dias a velejar ou, até, ser uma alternativa a uma estadia num hotel.

BoatLovers

No entanto, se o objetivo for a longo prazo, é também possível comprar um barco de qualquer tipo de dimensão ou marca, para uso próprio ou como investimento, assim como um barco-casa, opção que tem vindo a ter cada vez mais sucesso.

Neste momento, a BoatLovers conta com barcos em Lisboa, Tróia e Algarve, mas rapidamente se irá expandir para outras regiões, oferecendo aos futuros clientes uma forma livre mas segura de partilhar o mesmo espaço com mais pessoas.