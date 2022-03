Numa demonstração de que os voos turísticos em balão de ar quente são um contributo para o desenvolvimento turístico da região, os céus de alguns concelhos do interior beirão acolhem os gigantes silenciosos. Os balões que participam na iniciativa “Voar na Beira Baixa” iniciam o seu percurso em Penamacor e seguem depois para Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros.

Ao longo dos dias de evento, de 25 a 30 de março, cada município irá assistir ao voo livre dos balões e realizar batismos de voo em balão estático entre as 8h00 e as 10h00. Em simultâneo, decorrerão jogos tradicionais portugueses de participação gratuita e abertos ao público. Serão também organizados passeios de BTT e pedestre.

O público terá também oportunidade de assistir ao “Night Glow”, um espetáculo de luz e som, onde os balões irão sincronizar os seus queimadores ao ritmo da música. Todas as atividades decorrerão conforme o programa e em conformidade com as recomendações de segurança sanitária indicadas pelas autoridades de saúde.

“Todas as atividades aéreas – voos de balão de ar quente e balões de ar quente estáticos, – só se realizam se todas as condições meteorológicas e de segurança estiverem garantidas, cabendo à direção técnica do evento a decisão de realizar as atividades ou proceder ao seu cancelamento”, informa a organização da iniciativa.

Mais detalhes sobre a iniciativa podem ser encontrados aqui, assim como nas redes sociais Facebook e Instagram.