Um pouco por todo o país, são vários os hotéis que dão as boas vindas à primavera e que convidam a desfrutar do reflorescimento da flora, do tempo ameno e dos dias que se começam a tornar cada vez mais longos. Eis sete propostas de alojamento que são uma celebração a tudo isto.

Santa Bárbara Eco-Beach Resort

Rodeado pelo azul do mar e o verde luxuriante de São Miguel, o Santa Bárbara é o hotel certo para acordar numa manhã de primavera. Além de várias experiências em simbiose com a Natureza, sugere-se um programa wellness que inclui uma aula de ioga ao som do bater das ondas, uma massagem de relaxamento com aromáticas locais e um jantar “veggie experience” (com vegetais produzidos na quinta biológica da propriedade). Rituais de bem-estar que prometem ajudar-nos a entrar com mais energia na nova estação.

créditos: Luis Ferraz

Azores Wine Company

Camuflada entre os currais que protegem as vinhas do Pico, Património da UNESCO, com o vulcão como cenário e o mar como vista, a nova adega e hotel do projeto vínico Azores Wine Company é um dos locais ideais para receber a primavera. O edifício, todo revestido a pedra vulcânica recolhida no terreno, foi desenhado por duas duplas de arquitetos, uma portuguesa e outra britânica, e pretende ser uma homenagem aos conventos da ilha açoriana. Os passeios pelas vinhas antigas, as provas únicas de vinhos salinos e frescos e o mergulho gastronómico nos produtos picotos no restaurante da adega – onde todos os vinhos são servidos a copo –, torna o Pico num dos destinos obrigatórios para as primeiras escapadelas de 2022.

créditos: Francisco Nogueira

Senhora da Rosa Tradition & Nature

É um verdadeiro mergulho na fauna e na flora açorianas, onde o local e as tradições se juntam, para uma experiência que só podia acontecer ali, no Senhora da Rosa Tradition & Nature. A experiência pode incluir uma sessão de terapia aquática numa estufa de ananases ou uma estada numa cabana luxuosa no meio da herdade, onde é mais fácil testemunhar o esplendor da chegada da primavera.

créditos: PAULO GOULART PHOTOGRAPHY

Ventozelo Hotel & Quinta

Ventozelo não é apenas um hotel. É, sobretudo, uma quinta, habituada a receber com hospitalidade todos quantos ali chegavam, e que agora nos convida a ficar mais tempo, para descansar e usufruir da beleza soberba da paisagem duriense. Ao todo são mais de 500 anos de história e de 400 hectares de ar puro para explorar. Com 29 quartos, restaurante farm-to-table, provas de vinhos, centro interpretativo, percursos pedestres, atividades de turismo de natureza e cinegéticas, Ventozelo Hotel & Quinta oferece um conjunto de experiências fortemente ligadas à ruralidade, nomeadamente à vinha e ao vinho, à gastronomia, à paisagem, à história e aos saberes do Douro.

créditos: Luis Ferraz / Qt. Ventozelo

Pedras Salgadas Spa & Nature Park

Se primavera rima com natureza, o local mais adequado para a celebrar será uma casa na árvore. No Perdas Salgadas Spa & Nature Park, elas são confortáveis e acolhedoras, e materializam o ninho onde sabe bem receber a nova estação do ano, num Parque Natural onde também podemos tratar de nós, no spa termal à disposição dos hóspedes.

Herdade da Malhadinha Nova

A Malhadinha Nova, projeto com mais de 20 anos de existência, está agora a colher os frutos de uma aposta em sustentabilidade energética, ambiental e social. Como tal, e porque todos os produtos da herdade atualmente são biológicos – o vinho, o azeite, a farinha –, a herdade colocou um selo em todos os rótulos para mostrar esse compromisso. Uma estada na Malhadinha Nova é a certeza de que os produtos usados no restaurante da herdade são tendencialmente produzidos nos 460 hectares ou de produtores locais, de que as águas usadas nas casas são depois tratadas em estares biológicas com plantas e reutilizadas na rega das vinhas e que todos os workshops, seja de olaria, pão, cestaria, são parte do apoio à comunidade local e à cultura alentejana.

São Lourenço do Barrocal

Receba a primavera com um passeio etnobotânico no São Lourenço do Barrocal e descubra a riqueza das plantas existentes no Alentejo, bem como os costumes locais a elas associados, passeando a pé pelos 7 km do “Trilho dos Pássaros” da herdade. Além do passeio, por entre os 700 hectares do São Lourenço do Barrocal, há recantos ideais para um piquenique. Sente-se na margem do lago e ouça o murmurar da água ou encontre lugar no envolver granítico de um dos muitos barrocais. Sobreiros e sombras generosas serão sempre o refúgio ideal.