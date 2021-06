A Terra Lusa, marca portuguesa com mais de 15 anos no mercado que tem vindo a honrar o património nacional através dos seus produtos e coleções temáticas, assinala o Dia de Portugal (10 de junho) através de uma coleção de produtos inspirados nos azulejos do século XVIII.

Com inspiração histórica no período após a restauração da independência, em 1640, em que o azulejo passa a ter um papel de destaque na arquitetura portuguesa, estas peças Terra Lusa representam pormenores de painéis de azulejos como tributo a todos os mestres e pintores da azulejaria portuguesa que permitiram a Portugal um reconhecimento universal neste campo das artes.

“A Terra Lusa surgiu com o intuito de divulgar a riqueza cultural do nosso país, em vertentes como o Artesanato, a Arte, a História e o Património. Este ano, para assinalar o Dia de Portugal, decidimos relembrar o Azulejo como uma das expressões mais fortes da Cultura nacional. O Azulejo traz consigo cinco séculos de uma das contribuições mais originais do génio dos portugueses e apresenta um papel de destaque na arquitetura portuguesa que nos faz sentido relembrar neste dia”, afirma Maria Manuel Cachada, diretora executiva da Terra Lusa.

A expressão do azulejo na cultura portuguesa está muito presente nas residências clássicas e destaca-se pelas suas composições polícromas (amarelo, azul e também apontamentos em verde e castanho). Nas igrejas, o azulejo reveste todas as superfícies, incluindo tetos e abóbadas e observa-se um complemento estético entre a talha dourada do período barroco português e as molduras ondulantes do azulejo.

Os produtos desta coleção temática retratam um pormenor de um painel de azulejos do séc. XVIII, período áureo da azulejaria portuguesa, e podem ser encomendados diretamente no site da marca e em lojas revendedoras Terra Lusa.

A coleção conta com diversos produtos. Conheça-os na galeria:

A marca Terra Lusa apresenta várias coleções de produtos onde cada referência é um tributo ao Património Cultural de Portugal. Mais coleções temáticas e informações no site da marca.