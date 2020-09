Gostava que a sua filha ou o seu filho experimentassem uma aula de costura online? Até ao próximo domingo, dia 13 de setembro, inscreva-os e receba em casa um kit para ajudar na parte prática.

​A aula vai realizar-se no dia 17 de setembro, das 18h às 19h e será ministrada por Joana Nobre Garcia, que tem vasta experiência na área e no trabalho com crianças.

​Ao inscrever-se, através do formulário de inscrição, vai receber um email com o link para aceder à aula online e a respectiva senha e via CTT irá receber o kit para a morada indicada.

​O kit contém todo o material necessário para a realização da aula, apenas tem que ter à mão uma pequena tesoura, sem pontas, para cortar as linhas. Há um limite de ofertas para 40 kits.