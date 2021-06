É frequente vermos a Viúva Lamego associada a nomes da arquitetura, do design e das artes plásticas. Com 172 anos de história, a fábrica portuguesa de azulejaria, despertou o interesse do chinês Ai Weiwei, mundialmente reconhecido como um dos mais influentes, interventivos e criativos nomes da arte contemporânea. O artista e ativista dissidente chinês, escolheu a Viúva Lamego para recriar a sua obra “Odyssey” (2016). O painel, com 1800 azulejos pintado à mão por artesãos da Viúva Lamego, estará em exibição na Cordoaria Nacional em Lisboa, entre 4 de junho e 28 de novembro, no âmbito da Exposição Ai Weiwei - Rapture.

Em “Odyssey”, Ai Weiwei cria uma linguagem visual diretamente inspirada por ilustrações encontradas nas primeiras cerâmicas, inscrições em baixo relevo e pinturas de parede da Grécia e do Egito. Nesse contexto, o artista chinês integrou conflitos contemporâneos, com imagens encontradas nas redes sociais e na Internet, bem como imagens do seu próprio envolvimento durante as filmagens de “Human Flow” (2017), um documentário realizado por Ai Weiwei sobre a crise global de refugiados.

“Odyssey Tile” foi inteiramente pintado à mão por artesãos da Viúva Lamego com o azul e branco característico da azulejaria portuguesa. Os azulejos são fabricados a partir de placas de cerâmica com uma das faces decoradas e vidradas, e refletem a longa tradição multicultural no nosso país.

Para Gonçalo Conceição, CEO da Viúva Lamego “integrar projetos desta dimensão e projeção só reforça que Portugal tem uma cultura e tradição únicas de um valor inestimável. É sem dúvida um motivo de orgulho para toda a equipa sermos uma referência dentro e fora de portas, mantendo dinâmica uma produção artesanal que já conta com quase dois séculos de história. A Viúva Lamego está, através de projetos de arte pública, de arquitetura ou de design de interiores, presente em mais de 20 geografias, com trabalhos em colaboração com mais de 50 artistas nacionais e internacionais, um caminho exigente, mas muito compensador".

Fundada em 1849, em Lisboa, a Viúva Lamego é uma referência na produção de azulejaria portuguesa, conhecida também por proporcionar espaços de criações artísticas inovadoras.