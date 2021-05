Compreender, cuidar e responder a algo com vida, como as plantas, é terapêutico, à semelhança do que fazemos com os nossos animais de estimação. Acresce que a jardinagem ou o convívio com as plantas traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental.

Para derrubar mitos, como o de que jardinar é uma atividade impossível não tendo o espaço adequado para o efeito, Elisabete Vila Viçosa lançou-se na escrita do livro “Grandes Jardineiros de pequenos jardins” (edição Livros Horizonte).

Nas mais de 200 páginas da obra, utilizando uma linguagem simples, mas rigorosa, à qual não é alheio o tom divertido e apelativo, a autora introduz o leitor, particularmente os mais novos - embora com um piscar de olhos aos adultos -, na terminologia e técnicas específicas da jardinagem. Isto, num manual fácil de consultar, para usar e inspirar, respeitando e convivendo com a Natureza sem sair de casa nem do meio urbano.

“Grandes Jardineiros de pequenos jardins” apresenta-se como um ABC da jardinagem com explicações passo-a-passo, ideias e dicas para se cuidar de plantas em casa, cuidados a ter e curiosidades interessantes, e com um total de mais de 36 atividades para partilhar em família ao longo de todo o ano, com muita criatividade

A obra, profusamente ilustrada, conta com o traço quente e carinhoso de Laura Thiawe, e fotografias plenas de alma de Pau Storch.

Elisabete Vila Viçosa é formada em Animação Educativa e Sociocultural e em Marketing, desde sempre com um bichinho pela jardinagem, é a criadora da Mini Mô Gardens e desenvolve mini-jardins personalizados para crianças e graúdos. Realiza workshops de jardinagem infantil e em família, e colabora com a revista Jardins. Adora comunicar a Natureza de forma criativa e pedagógica.

O livro, em pré-venda online, chegará aos escaparates a 1 de junho com o preço de 17,90 euros.