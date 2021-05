A Bordallo Pinheiro lançou a peça DORA by Estudio Campana, que faz parte da emblemática coleção WWB - WorldWide Bordallianos, criada na sequência das coleções “7 Bordallianos de Portugal” e “20 BB - Bordallianos do Brasil”.

É do outro lado do Atlântico que surge esta escultura do designer Humberto Campana, inspirada numa notícia de 2019, sobre um urso polar encontrado a revirar lixo na Ucrânia.

Este retrato cruel das consequências da crise ambiental tem como base a intervenção artística que o designer realizou sobre o conjunto escultórico o “Lobo e o Grou”, de Raphael Bordallo Pinheiro, que numa situação semelhante à da notícia, se alimenta de restos inapropriados, como escova de dentes, embalagens de medicamentos e correntes.

"A mensagem distópica desta peça é uma chamada de atenção para o desrespeito com a vida animal e a arrogância do mundo civilizado, que fecha os olhos ao impacto do seu comportamento irresponsável, ignorando que essa cadeia de destruição é circular e, inevitavelmente, vai afetar todo o planeta", afirma Humberto Campana, que deu a esta escultura muito pessoal o nome do seu cão.

Recorde-se que a coleção WWB – WorldWide Bordallianos é um projeto no qual nomes nacionais e internacionais ligados às áreas criativas das artes plásticas, do design e da moda, são convidados da Bordallo Pinheiro a reinterpretarem “Bordallo”, à luz da sua própria arte e do seu próprio processo criativo.

A peça, avaliada em 4.500 euros, é de edição numerada e limitada a 135 exemplares. A sua aquisição só é possível apenas mediante subscrição nas lojas da Bordallo Pinheiro, da Vista Alegre, na loja online ou através do serviço direto de encomendas pelo telefone 234 320 780.