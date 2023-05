“Art Dunk”, a exposição insólita com bolas de basquetebol em mostra no Metro de Lisboa

De 25 a 31 de maio a exposição Art Dunk vai levar a quem a visitar o talento e a criatividade de nomes como Fiumani, Kruella D’Enfer, Arashida ou Tamara Alves. Entre as obras, há bolas que foram transformadas em raposa, ténis desportivos, complexas instalações multimédia com vídeos integrados e outras que viraram tabelas coloridas.

“Acreditamos que criar impacto positivo através do desporto é muito importante – e fazê-lo através de projetos de economia circular que ligam a cultura e o desporto é o que cada vez mais faz sentido e é por isso que a Betclic Collective existe”, comenta Pureza Sousa, Country Manager da Betclic em Portugal, incubadora de projetos de economia circular e organizadora desta mostra.

Betclic Collective

“Com o Art Dunk, apostamos num projeto que tem em conta a sustentabilidade ambiental, a recuperação de um espaço público e o apoio à criação artística. Queremos aproximar as pessoas do basquetebol através da arte e também oferecer condições para a prática da modalidade a novos talentos. O basquetebol começa nas ruas, entre amigos, assim como a arte urbana e este é um projeto que incentiva o acesso gratuito e inclusivo das duas coisas”, conclui.

A exposição terá lugar sempre das 9h00 às 19h30, no saguão principal da estação de metro e comboio do Cais do Sodré, em Lisboa. Todas as peças expostas estão à venda no site da Art Dunk, têm valor único e as receitas geradas com a venda de cada peça reverterá - na totalidade - para a requalificação de um campo público de basquetebol.