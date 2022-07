“A lua é mágica para a alma e luz para os sentidos”. Foi sob este mote e sob a própria luz da lua cheia que o Sheraton Cascais Resort decidiu realizar pela primeira vez nos seus jardins uma sessão de Full Moon Yoga.

Devido ao sucesso da primeira edição, a unidade hoteleira, localizada na Quinta da Marinha, voltou a apostar nesta aula especial onde se pretende que todos os seus participantes possam encontrar o equilíbrio perfeito entre corpo, mente e alma.

A proxima sessão de Full Moon Yoga tem lugar no dia 13 de julho pelas 20:30 e ficará a cargo de Cláudia Canto Moniz, que tem focado o seu trabalho no yoga na linha do coração. Uma das novidades desta edição é que o evento será antecedido de um get together onde os participantes e professora poderão descontrair e desfrutar do catering preparado para a ocasião.

A aula, que terá a duracão de 1h15, terá um custo de 15€ e todos os interessados devem fazer a sua reserva através do seguinte email: serenity.spa@sheratoncascais.com.