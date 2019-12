Três festas temáticas diferenciadas, a atuação ao vivo de uma estrela internacional, propostas gastronómicas requintadas e surpreendentes com a assinatura do prestigiado chef Angel Reyes e uma vista privilegiada para o fogo de artifício sobre o rio Tejo é o que promete o Sud Lisboa para o réveillon 2019/2020. Depois de Andre Reyes e Chico Castillo, dois dos membros dos Gipsy Kings, o ano passado, Julio Iglesias Jr. é a atração principal deste ano do Sud Lisboa Hall.

O Sud Timeless Reveillon tem início com um magnífico coquetel e continua com um fabuloso jantar de gala que, para além do irmão do cantor Enrique Iglesias, contará ainda com performances protagonizadas por artistas e bailarinos. A ementa, com preços a partir dos 390 €, inclui uma pérola de vieiras com caviar de lima e cunquate, um duo de caranguejo-real e carabineiro confitado com tártaro de Granny Smith e abacate, yuzu, espuma de maçã e crocante de laranja.

Para prato de peixe, o chef equatoriano propõe uma garoupa curada em salmoura com escamas de aipo fumado e jus de bivalves. Como prato de carne, Angel Reyes idealizou um naco de novilho charolês com aroma de rosas, cogumelos salteados, mil folhas de topinambo em creme fumado, granizado de manjericão e esfera de gin tónico. Para finalizar em grande estilo, há texturas de líchia e ruibarbo com chocolate branco, air cake de pistácio, gel de bergamota e sorvete de tangerina, seguidos de petits-fours. "Comecei a trabalhar nesta ementa ainda em junho e procurei produtos de alta qualidade para conseguirmos surpreender", confidenciou ao Modern Life/SAPO Lifestyle o reputado cozinheiro.

"Estamos à espera de quase 500 pessoas", realça o chef equatoriano, que elege a sobremesa como o seu prato favorito de toda a ementa. "Está incrível. A combinação da líchia com o ruibarbo é sublime", garante, orgulhoso, Angel Reyes que, há três anos, trocou Londres por Lisboa. A festa, que exige traje de gala, prossegue, depois, noite dentro, ao som de disco-jóqueis e bailarinos que prometem animar a pista de dança até os pés dos foliões não aguentarem mais.

Ali mesmo ao lado, no Sud Lisboa Terrazza, a entrada no novo ano é celebrada com uma festa temática inspirada no estilo retro e glamoroso dos loucos anos da década de 1920. "O espírito de fantasia far-se-à sentir por todo o espaço através de um décor, de adereços da época e da sonoridade de um percurso musical que vai do swing ao charleston, géneros imortalizados pelas orquestras de Glenn Miller e de Benny Goodman", anunciam os promotores em comunicado.

"Durante o jantar, os clientes poderão assistir a performances musicais ao vivo. A completar a animação, destacam-se os sabores ítalo-mediterrânicos que o chef executivo Patrick Lefeuvre faz chegar à mesa", avança ainda o documento. Para além de um menu vegetariano, o menu principal elaborado pelo cozinheiro propõe um carpaccio do mar com uma redução de crustáceos para início da refeição, seguindo-se um cherne corado sobre risoto de lingueirão.

O prato de carne é um jarret de vitela confitado com tortelini de cogumelos silvestres e castanha, trufa preta e jus reduzido com pimenta. Para a sobremesa, a proposta é um creme de avelã com chocolate e caramelo de amendoim e gelado de nougat. No andar de cima, onde está localizada aquela que muitos consideram a piscina mais instagramável da capital, o Sud Pool Lounge oferece uma alternativa de réveillon mais descontraída mas igualmente animada.

A partir das 22h30, a festa, com um dress code smart chic e com um menu especial preparado por Patrick Lefeuvre, recria um ambiente da década de 1980, prometendo uma viagem musical com os êxitos consagrados dessa época que se perpetuam até hoje. "O ritmo dos icónicos anos dourados far-se-à ouvir pela interpretação dos cantores do Sud Lisboa e pela atuação de um DJ com temas que marcaram a irreverência dessa época", anunciam os promotores do evento.