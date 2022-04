Com a BunnyBet, da Betano, site de Apostas Desportivas e Casino Online, há vários prémios para ganhar para que a sua Páscoa seja, este ano, ainda mais recheada.

Entre 11 e 16 de abril, a Betano vai fazer uma pequena "Road Trip" pelo país, com ofertas BunnyBet, em que os utilizadores e seguidores da Betano nas redes sociais vão poder ganhar inúmeros prémios. Entre eles Rodadas Grátis, Apostas Grátis e até merchandising oficial de Sporting, Benfica, FC Porto, SC Braga e Os Belenenses, para que ninguém fique de fora.

Estas ofertas de rua vão estar espalhadas pelo país, em cidades como Braga, Vila Nova de Gaia, Lisboa, Setúbal e Faro. Para descobrir onde as encontrar, basta estar atento ao Instagram da Betano onde diariamente são dadas pistas sobre a oferta do dia da BunnyBet.

Mas se não quer sair de casa, também pode ganhar as ofertas diretamente no site ou na aplicação da Betano, com 150 mil Rodadas Grátis para jogar no Casino.

Para tal, basta que consulte ambas as plataformas todos os dias, entre 11 e 18 de abril, e descobrir a oferta diária.

Deixe-se levar pelas ofertas do BunnyBet da Betano.