Depois da estreia com a Adega Vila Lisa, o restaurante ÀCosta by Olivier, em Lisboa, volta a abrir as portas à iniciativa “ÀMesa com…”, um ciclo gastronómico que convida restaurantes de diferentes regiões do país a trazerem os seus sabores à capital. Em abril e maio, duas novas edições vão dar continuidade à celebração da tradição, da criatividade e dos ingredientes nacionais.

Nos dias 14 e 15 de abril, o convidado é o restaurante Burro Velho, vindo da Batalha, que traz à mesa um clássico da tradição pascal: Cabrito, na versão Estonado, servido com batata assada, arroz de miúdos e feijão verde. Trata-se de um prato robusto e profundamente enraizado nas celebrações da época. A refeição está disponível ao almoço e ao jantar, por 35€ por pessoa (bebidas não incluídas), mediante reserva.

Em maio, de 19 a 21, o protagonista será o restaurante A Escola, instalado numa antiga escola primária em Cachopos, no interior alentejano. Durante esses dias, o ÀCosta by Olivier recebe um menu com propostas como o Ensopado de Cherne, a Empada de Coelho Bravo com Arroz Árabe e o Pombo Bravo de Nabiçada. Este menu também estará disponível nas duas refeições principais do dia e tem o valor de 50€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

As reservas para ambos os eventos podem ser feitas através do número +351 21 052 2724, do e-mail acostalisboa@olivier.pt, ou diretamente no site oficial do restaurante.