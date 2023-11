A Rua de José Falcão 39-41, acolhe neste momento um novo Wine & Books. Depois da experiência em Lisboa, junto à igreja da Memória, na Ajuda, um antigo casario do século XIX, perto da Torre dos Clérigos, é a casa deste boutique hotel. Este é um edifício com história, propriedade de figuras notáveis da sociedade portuguesa, Artur Augusto de Albuquerque Seabra, professor de matemática, jornalista e membro da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Nesta obra, a conservação da fachada antiga do Largo Moinho do Vento, foi uma das prioridades.

Exemplo de Deluxe Junior Suite. créditos: Divulgação

À semelhança do que acontece com a unidade de Lisboa, os temas centrais são os livros e os vinhos, numa ligação às tradições locais, à música e arte, e claro, gastronomia portuguesa, com uma carta assinada pelo chef Vittorio Colleoni, que conquistou uma estrela Michelin, em San Marino, a sua Terra Natal.

O chef Vittorio Colleoni. créditos: Divulgação

Com 70 quartos, distribuídos em oito tipologias e três categorias (Superior, Deluxe e Master). As vistas panorâmicas sobre a cidade, com destaque para um dos ícones da cidade, a Torre dos Clérigos, é um dos cartões de visita. Dentro dos serviços do hotel há um spa de luxo, piscina aquecida e ginásio de primeira classe.

"O Porto, com seu vasto património arquitetónico e riqueza cultural e gastronómica, é uma cidade de identidade singular, capaz de harmonizar com mestria o passado e o presente, e que tão bem se encaixa conceito dos Wine & Books Hotels", afirma Joana Saraiva, administradora do Grupo PBH, em comunicado. Joana Saraiva foi também a responsável pela decoração do hotel, uma vez que é arquiteta de formação.

Spa do Wine & Books Porto. créditos: Divulgação

O projeto foi fortemente inspirado pela cidade do Porto e no charme da “Belle Époque”, altura em que os cafés eram palcos de tertúlias de personalidades culturais ilustres. Este ambiente é particularmente visível no lobby, onde os livros se encontram em prateleiras de madeira envernizada. Estofos em cabedal e detalhes a dourado, compõem o restante espaço. Nos quartos, a aposta foi numa paleta de cores neutras para criar um ambiente de conforto e serenidade.

Além do restaurante de fine dining, um elegante rooftop com uma vista panorâmica sobre a cidade do Porto, promete almoços e jantares descontraídos, entre abril e outubro, sempre que a meteorologia o permita.

A inspiração na “Belle Époque” deu ainda lugar ao Wine & Books Café, que se inspira nos famosos cafés da época.

Restaurante do Wine & Books. créditos: Divulgação

De destacar ainda a preocupação com a sustentabilidade com amenities são ecologicamente conscientes, como champô e sabonetes sólidos, que acabam por ter uma pegada ambiental significativamente menor do que as fórmulas líquidas.

Este boutique hotel tem ainda a particularidade de ser pet friendly, com acomodações e serviços especialmente preparados para receber animais de estimação.

Esta é mais uma aposta do Grupo PBH que detém marcas como os VidaMar Hotels & Resorts na Madeira e no Algarve, o Wine & Books Hotel em Lisboa (e agora no Porto), além de unidades de alojamento local, como o Montargil Monte Novo, no Alentejo, e o São Rafael Holidays e Salgados Beach Villas, no Algarve.