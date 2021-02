A “Noite dos Livros do Harry Potter” tem, este ano, como tema “Os Segredos da Diagon-Al”, a rua das lojas destinadas a feiticeiros, um local emblemático no universo mágico de Harry Potter.

Diagon-Al é uma zona comercial para feiticeiros e feiticeiras, onde Harry Potter teve o primeiro contacto com o mundo da feitiçaria. Nesta rua, há vassouras de última geração à venda, autores feiticeiros a autografar livros e jovens estudantes de Hogwarts a comprar material escolar — caldeirões, penas, mantos, varinhas e vassouras. É também onde Harry conhece Draco Malfoy pela primeira vez, assim como Hedwig, que Hagrid lhe comprou, e onde recebe a sua primeira varinha.

Sob este mote, a sétima edição da “Noite dos Livros do Harry Potter” terá início a 4 de fevereiro, mas irá estender-se até 7 do mesmo mês.

“Em 2021 irão privilegiar-se as iniciativas digitais, de forma a garantir que livrarias, bibliotecas, escolas, famílias e amigos possam continuar a desfrutar em conjunto de uma noite mágica”, anuncia a Editorial Presença que se associa às atividades, convidando os interessados a visitarem o Facebook e Instagram daquela chancela.

Neste contexto, a 4 de fevereiro (das 19h00 às 20h00), terá lugar um live no facebook, com a participação do Instituto Português de Magia (IMP), o maior grupo de fãs do Harry Potter em Portugal.

Ainda nas redes sociais, os visitantes terão acesso “a conteúdos, atividades e ofertas exclusivas”, informa a editora, acrescentando que “para que cada um possa organizar a sua ´Noite dos Livros do Harry Potter`, iremos disponibilizar um guião com atividades mágicas no website e nas redes sociais, de 1 a 7 de fevereiro, através do qual todos poderão participar e ter a possibilidade de ganhar prémios”.

Num convite à leitura da saga, a mesma editora acrescenta que “entre 1 e 7 de fevereiro, estarão disponíveis, com 30% de desconto, os volumes que integram a série Harry Potter, exceto novidades abrangidas pela lei do preço fixo (livros publicados há menos de 18 meses)”.