Em 2016, surgiu o Prémio Arte Jovem, um projeto com a ambição de democratizar o acesso de jovens artistas a oportunidades de divulgação do seu trabalho, elevando também a qualidade dos portfólios que são produzidos nas universidades. O LACS juntou-se à iniciativa oferecendo os seus espaços para expor as obras vencedoras.

A primeira colaboração acontece no LACS Conde D’Óbidos que recebe a obra de Hugo Bernardo num mural do seu edifício, inaugurado no passado dia 31 de março.

Este ano, foram distribuídos 10 prémios, de entre 180 candidaturas, e um dos vencedores foi Hugo Bernardo que expõe agora um mural de 12 metros por 16 metros na fachada do edifício do LACS. A sua obra “Sem título (Totem)” torna-se um dos primeiros pontos de contato de quem visita o LACS Conde D’Óbidos, junto ao rio.

Mural da autoria de Hugo Bernardo créditos: LACS x Hugo Bernardo

O LACS promove esta exposição pública durante seis meses, como parte da sua missão de tornar-se cada vez mais um espaço de partilha de conhecimento, cultura e lazer para a sua comunidade de empreendedores e criativos.

Também desde a sua abertura em 2018, o LACS colabora com o Carpe Diem Arte e Pesquisa para trazer aos seus edifícios exposições de arte - como o projeto “Múltiplos”, com curadoria de Lourenço Egreja.

“No LACS queremos apoiar as indústrias criativas e dar as ferramentas necessárias para que possam ser propostas dinâmicas distintas para o setor. As artes são um dos pilares da comunidade que recebemos e cultivamos e, dessa forma, e desde o primeiro dia, que a parceria com o Carpe Diem permite-nos continuar a apoiar e incentivar iniciativas como esta.” diz Inês Cabral, Head of Marketing do LACS.

Para Lourenço Egreja, curador da Carpe Diem e do projeto “Múltiplos” em colaboração com o LACS, continuava a haver uma lacuna: “Os alunos que estivessem nos anos finais dos cursos de diferentes áreas artísticas, fosse de licenciatura ou de mestrado, não tinham um espaço onde os seus trabalhos pudessem ser expostos e onde pudessem ter um apoio de curadores ou estar num catálogo”, por isso, expor as obras nos pólos do LACS é uma forma de dar a conhecer as propostas dos artistas a um público mais alargado que não esteja diretamente relacionado com os mercados de arte.

O LACS está aberto 24 horas por dia, todos os dias, com espaços concebidos para empresas e membros individuais com o objetivo de proporcionar a partilha de valores e experiências, o usufruto de serviços comuns, beneficiar de flexibilidade e do efeito de network de modo a criar um ambiente orgânico para gerar negócios.