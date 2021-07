Passamos o inverno a criticar os inconvenientes do frio e da chuva, mas, quando o verão aperta, também o tempo mais quente parece trazer desconforto. Sobretudo quando vivemos em casas que - pela sua exposição, localização ou tipologia – tornam quase insuportável a simples tarefa de passar uma tarde solarenga no seu interior.

No entanto, a Loja do Condomínio deixa aqui uma boa notícia: há alguns segredos para tornar a sua casa mais fresca e confortável mesmo no pico do verão.

Olá às plantas!

As plantas são ótimas aliadas do conforto do lar, não só pelo elemento decorativo, mas também porque ajudam a manter a humidade, para além de que criam sombras e controlam, assim, os níveis da temperatura ambiente.

Evite o uso demorado do forno

Aproveite o facto de o verão convidar a comidas frias e grelhadas e dê o menor uso possível ao forno – que, em funcionamento, é uma potente fonte de calor que acaba por se distribuir por toda a casa.

Feche as janelas, os estores e as portadas

Isto durante as horas de maior calor, para evitar a entrada da luz solar e do ar quente que acabam por criar um verdadeiro ‘efeito de estufa’. Porque, à noite, o ideal é deixá-los abertos (ou entreabertos) para que o ar mais fresco possa circular e, logo, baixar a temperatura ambiente.

Guarde mantas e almofadas

É verdade que elas são um elemento decorativo que confere um toque especial às nossas casas. Mas também são fontes de condensação de calor – sobretudo se tiverem cores mais escuras e quentes.

Troque os tapetes

Aqui acontece o mesmo que com as mantas e almofadas – se os tapetes forem escuros e pesados, eles vão tornar a casa ainda mais desconfortável no pico do calor. Por isso, quando o verão chegar, o ideal é trocar os ‘tapetes de inverno’ por outros mais frescos e leves.

Prefira lâmpadas LED ou fluorescentes

Para além de as lâmpadas incandescentes desperdiçarem muita energia, elas emitem bastante calor, pelo que devem ser trocadas por lâmpadas LED ou fluorescentes – que não só vão economizar como ainda vão ajudar a manter a casa muito mais fresca.

Vai pintar paredes? Escolha cores claras

Se vai aproveitar o bom tempo para redecorar a casa e vai pintar paredes, aceite a sugestão e escolha cores claras, que absorvem menos calor e, portanto, tornam a casa mais fresca nos dias mais quentes do ano.

Proteja a casa de vapores desnecessários

Os banhos criam vapor e o vapor cria humidade. Por isso, no verão devemos evitar tomar banhos demorados, para reduzir a condensação de calores extra dentro de casa. Mas também podemos (e devemos) reduzir o uso de máquinas de lavar e manter as tampas nas panelas enquanto cozinhamos - tudo para minimizar os vapores que circulam em casa e que a tornam mais quente e desconfortável.

Confirme o isolamento da casa

Uma das formas de conseguirmos controlar a temperatura dentro de casa, tanto no verão como no inverno, é através do isolamento térmico. Por isso, confirme se as janelas, as portas e outras estruturas de comunicação com o exterior estão realmente bem isoladas e protegidas conta as temperaturas externas.

Se a estes nove truques juntar uma bebida bem gelada, acreditamos que vai ter todas as condições para ter uma tarde caseira recheada de conforto e frescura!

Fonte: Loja do Condomínio