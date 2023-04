Um estudo realizado pela organização britânica Eachnight, demonstra que Portugal é o terceiro país mais stressado da Europa. Numa altura em que a saúde mental está no centro de tantos debates, este estudo prova a necessidade de encontrar estratégias para relaxar e amenizar o stresse do dia a dia. Ter uma horta em casa pode ser uma solução para combater a fadiga e aliviar a pressão diária, enquanto desenvolve um estilo de vida mais saudável e sustentável, que pode até assentar no consumo de alimentos de cultivo próprio.

A agricultura urbana é, cada vez mais, uma realidade e longe vão os dias em que as palavras “horta” e “cidade” pareciam não se misturar. Basta encontrar, em sua casa, o espaço perfeito para colocar vasos, conhecer as características das espécies que quer plantar e ter em conta as suas diferentes necessidades de luz. Eis algumas dicas para a sua horta poder dar frutos esta primavera.

1. Perceba que vasos não são a única opção

O primeiro passo será encontrar o local ideal para começar. Para isso terá de comprar alguns vasos, certo? Não necessariamente. Porque não dar asas à criatividade e explorar outras opções? Pode optar por alternativas mais baratas, acessíveis e sustentáveis. Garrafas e embalagens de alimentos são apenas alguns dos objetos aos quais pode dar uma nova vida.

2. Reúna os materiais necessários

Agora que já escolheu o local onde vai instalar a sua horta, é altura de reunir os materiais necessários. Um kit básico com todos os utensílios imprescindíveis é suficiente: luvas, uma tesoura, um canivete de podar, uma colher, um garfo, uma pinça, etiquetas para identificação, material de escrita, um caderno para registos, um regador, um borrifador e uma corda de sisal. Com estes materiais, vai conseguir cuidar adequadamente da sua horta, garantindo um registo completo de tudo o que for plantado.

3. Tenha atenção à luz

A luz é crucial para que as plantas se desenvolvam corretamente. Assim sendo, terá de analisar cuidadosamente o espaço escolhido para instalar a sua horta, tendo em conta dois pontos base importantes: se é bem arejado e se tem iluminação natural. Assegure-se também de que as plantações estão a salvo da humidade exagerada e de ventos fortes.

4. Não se esqueça da água

A irrigação é fulcral e pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da sua horta. Mas nem só a falta de água é um problema – também a hidratação em excesso pode prejudicar a sua horta. Para verificar a necessidade de água, observe o aspeto da planta. Outro método de controlo é inserir um palito na terra e retirar de seguida: se o palito estiver húmido ou com restos de terra, não há necessidade de repor a água do solo; caso o palito esteja seco, então é hora de ir buscar o regador.

5. Controle o bem-estar das plantas

Existem alguns aspetos a ter em conta, para que as suas plantas, legumes e vegetais se mantenham saudáveis e saborosas. Para além de adubar o solo, deve manter a terra e a horta limpa, estar atento a pequenos insetos e também garrantir a rotatividade de espécies plantadas.

6. Preparar para a colheita

Colher os “frutos” sabe sempre bem, principalmente se tiveram a sua dedicação e seu trabalho. Mas tenha em conta que a altura ideal para colher um vegetal varia de acordo com as espécies e pode até ser influenciada pela época do ano, qualidade do solo ou eventuais pragas.