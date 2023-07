Festival do Careto | Macedo de Cavaleiros

É verdade, os famosos Caretos de Podence conquistaram o seu próprio festival! A festa acontece entre 28 e 30 de julho, com animação de rua, mercadinhos, passeios de barco e tours de canoagem no Azibo, com direito a ceia e concertos. Espreite o programa completo e divirta-se à brava!

Cinema na Relva | Porto

"De manhã, praia. De tarde, uma sesta. À noite, Cinema na Relva" é o mote da iniciativa gratuita, organizada pelo Cineclube da Maia, com cinema para todos os gostos. Este sábado (29 julho), pegue na mantinha e não perca o filme "Gagarine". O filme acompanha Yuri, um adolescente que vivia nos arredores de Paris, num bairro que está prestes a ser demolido. Será que o sonho de ser astronauta e os amigos, Diana e Houssam, o podem salvar?

Festival da Truta | Covilhã

E se lhe apetecer "tirar a barriga de misérias" também não vem mal nenhum ao mundo! Delicie-se com uma bela refeição de truta no festival que lhe deu o nome. O repasto está marcado para os dias 28 e 29 de julho, no Paul, depois de 3 anos de paragem durante a pandemia. A entrada é gratuita, a música fica a cargo dos DJ's e o menu é de fazer crescer água na boca!

Pôr do Sol no Castelo | Lisboa

Por esta é que não esperava... Ver o cair do dia, com uma vista magnífica, dentro do Castelo de São Jorge! A melhor parte é que este programa é gratuito e ainda lhe dá a conhecer artistas nacionais para acompanhar o resto do seu verão. Consulte o programa e aproveite esta iniciativa, todos os fins de semana, até ao final de agosto.

créditos: José Frade

POPular INATEL | Tavira

Sabia que o INATEL tem um festival itinerante, para dar a conhecer grupos musicais e teatrais pelo país? Se estiver por Tavira, aproveite a última paragem desta iniciativa para todas as idades. Não vai faltar animação de rua com a Orquestra Percutunes, animação infantojuvenil e concertos de artistas que reinventam a música portuguesa, como Siricaia, Uxu Kalhus, Lasoivier e Marco Rodrigues.

créditos: Câmara Municipal de Tavira

Fique a par dos superprogramas para fazer em família e aproveite cada bocadinho. Bom fim de semana!