Aproveite ou guarde para enviar aos amigos e familiares que quiserem levar as crianças a passear numa próxima aventura, para que tudo corra às mil maravilhas.

1. Planeie o itinerário

Basta uma pesquisa rápida ou ida a um posto de turismo local para encontrar trilhos de dificuldade fácil e poucos quilómetros. Aproveite e confirme se têm subidas ou descidas acentuadas, se são planos e se são lineares ou circulares. Há trilhos pela costa e trilhos históricos, para todos os gostos.

2. Respeite o ritmo das crianças

Não vale a pena andar à pressa. Cada pessoa tem o seu ritmo, incluindo as crianças. Se calcular uma margem de segurança, além do tempo estimado que cada trilho já tem, poderá andar sem ser a correr. E fazer pausas para desfrutar as vistas.

3. Consulte a meteorologia

Apesar do clima ameno do nosso país, vale a pena lembrar que nas zonas costeiras pode haver mais vento e dá sempre jeito ter à mão um casaco impermeável. Além disso, tenha em conta o grau de precipitação e o tipo de solo do trilho. Se as condições estiverem agrestes, pondere adiar ou cancelar a caminhada.

4. Torne tudo mais divertido

Se há pessoas que apreciam a calma da natureza, sabemos que as crianças podem precisar de motivação para o caminho. Passe pelo posto de turismo e veja se há mapas para os mais pequenos. Pense em canções para cantarem durante o percurso e não se esqueça dos desafios. Por exemplo, observar um animal da região, encontrar uma planta autóctone, encontrar a sinalética do trilho.

5. Prepare um farnel

Abasteça a família com água, sandes, ovos cozidos, peças de fruta e alguns snacks. Aproveite para fazer pausas para petiscar e apreciar a vista. Mas tente não carregar muito as mochilas. Sabia que se recomenda que as crianças não carreguem mais do que 10% do seu peso (valor que sobe para os 25% para os adultos)?

6. Vista as crianças a rigor

Roupa desportiva e confortável dá sempre jeito. Tenha em conta que há percursos com piso irregular e que pedem calçado com aderência. Como já falámos, é bom ter à mão um casaco ou impermeável e roupa mais fresca, porque as caminhadas aquecem. O protetor solar também não pode faltar! Se tiver dúvidas, consoante a estação, espreite este artigo.

7. Seja amigo do ambiente

Mesmo que as crianças queiram apanhar elementos da natureza durante a caminhada, permita apenas um limite razoável (ou nenhum) dependendo da área envolvente. Isto porque há trilhos que se encontram em paisagens protegidas e, nestes casos, deve haver um cuidado extra. E, claro, nunca é demais lembrar para levar um saco para guardar o lixo e o depositar em caixotes.